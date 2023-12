Zwei Autofahrer deutlich zu schnell

Auf Raser hat es die Polizei am Montagmorgen bei Laupheim abgesehen. Laut Mitteilung kontrollierte sie zwischen 6.15 und 6.30 Uhr den Verkehr auf der Kreisstraße von Bühl kommend in Richtung Laupheim am Flugplatz und nahm Geschwindigkeitskontrollen vor. Die Streife stoppte zwei Autofahrende, die außerorts bei erlaubten 70 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter war ein VW-Fahrer, der 45 km/h zu schnell gefahren war. Der Fahrer muss mit einer Geldbuße von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Die Geschwindigkeitsüberschreitung des weiteren Schnellfahrers lag bei 21 km/h. Auch auf ihn kommt ein Bußgeld zu.