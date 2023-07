Zum Glück entpuppt sich das Krokodil als Wels

(pegö) — Die Ortsgruppe Laupheim der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat am Samstag in der Kiesgrube Baustetten ihr Sommerfest gefeiert. Im Mittelpunkt standen zwei ganz besondere Ehrungen.

Die Ortsgruppe existiert bereits seit mehr als 50 Jahren und hat derzeit rund 160 Mitglieder, davon 110 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen im Bereich der Ausbildung. Die Corona–Zwangspause hat dem Vereinsleben stark zugesetzt. Schwimmbadschließungen haben die Aktivitäten erheblich eingeschränkt und nahezu zum Erliegen gebracht. Nach und nach ist wieder Normalität eingekehrt.

Im Okotober des letzten Jahres hat sich die Vorstandschaft deutlich verjüngt und stellt sich mit frischem Elan den vielfältigen Herausforderungen.

Der DLRG hat Beate und Wolfgang Besirske im Beisein von Oberbürgermeister Ingo Bergmann für ihr außergewöhnliches und langjähriges Engagement mit dem Verdienstzeichen „Gold mit Brillant“ ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um die höchste Ehrung, die die DLRG zu vergeben hat.

Vorsitzende Jasmin Klingl dankte dem Ehepaar für die vielen Jahre ihres unermüdlichen Einsatzes: „Ihr standet immer zu mehr als 100 Prozent hinter der DLRG, und Ihr ward immer mit Herzblut dabei!“. Monika Gulde sprach für den Bezirk Federsee und für den Landesverband. Sie zollte großen Respekt für die eingebrachte Zeit und die vielen Einsätze im und am Wasser.

Beate Besirske kam durch ihren Vater zur DLRG und trat dem Verein im Jahr 1976 bei. Zunächst war sie für die Ortsgruppe Riedlingen aktiv. Im Jahr 1992 kam Laupheim hinzu. Von Beginn an war sie in unterschiedlichen Fach– und Leitungsfunktionen auf Ortsgruppen–, Bezirks– und Landesebene tätig. Exemplarisch genannt seien an dieser Stelle: Ausbilderin für Schwimmen und Rettungsschwimmen, Leiterin Ausbildung und Einsatz, Prüferin, Jugendleiterin, DLRG Rettungstaucherin, Schiedsrichterin, Schwimmrichterin, Erste–Hilfe–Ausbilderin oder Gruppenführerin.

Wolfgang Besirskes Passion ist seit Mitte der 1970er Jahre das Tauchen. Über diese Schiene gelangte er im Jahr 1985 zur DLRG Ortsgruppe Laupheim, 1990 trat er in die Ortsgruppe Riedlingen ein. Wie seine Ehefrau übernahm er schnell Verantwortung für vielfältige Aufgaben. Auch seine Funktionen können an dieser Stelle nur beispielhaft aufgezählt werden: DLRG Rettungstaucher, DLRG Bootsführer, DLRG Tauchlehrer oder Taucheinsatzleiter der Landesfeuerwehrschule Bruchsal. Beinahe unzählige Fortbildungen zum großen Thema Tauchen belegen seinen Wissensschatz. Er hat sich aktiv in die Schwimmausbildung eingebracht und sich Knowhow zum DLRG–Internetauftritt angeeignet.

Über lange Zeit haben beide ihre Freizeit fast komplett in den Dienst der DLRG gestellt. „Zeit für etwas anderes gab es eigentlich nicht!“, sagt Beate Besirske. Beide freuen sich, nun etwas kürzer treten zu können. Sie wissen die Vereinsarbeit bei den jungen Vorsitzenden Jasmin Klingl und Julia Gröber (Stellvertreterin) in guten Händen. „Die jungen Frauen sprechen die Sprache der Jugend. Uns beiden gelingt das vielleicht nicht mehr so gut“, sagt Wolfgang Besirske. Mit Rat und Tat stehen er und seine Ehefrau bei Bedarf jederzeit bereit, allerdings nicht mehr in der ersten Reihe.

Gefragt nach einer Anekdote, erinnern sich Beate und Wolfgang Besirske gerne an ein kurioses Erlebnis, das ungefähr 15 Jahre zurückliegt und beide im Rahmen der Rufbereitschaft ereilte. Die gesamte Familie verbrachte einen schönen Sommertag im Freibad Laupheim, als der sogenannte Piepser die Ruhe störte. Ein Blick auf das Gerät versetzte alle in Hektik: „Krokodil im Ertinger Baggersee!“ Mit Tempo ging es für das Ehepaar nach Ertingen. Eine groß angelegte Suche bis in die Nacht hinein verlief jedoch im Nichts. In Berlin war die Löwin aktuell wohl ein Wildschwein und damals in Ertingen entpuppte sich das Krokodil als Wels.