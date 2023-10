Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx hat auf dem diesjährigen VR-Unternehmerforum der Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Biberach über den „Wandel der Wirtschaft in turbulenten Zeiten“ gesprochen ‐ und darüber, wie wichtig es ist, angesichts der großen Krisen ins Handeln zu kommen und nicht im Pessimismus zu erstarren.

Dass Zukunft oft alles andere als planbar ist, zeigt sich gleich zu Beginn der Veranstaltung im Kulturhaus am Mittwochabend. Denn anders als geplant steht der Zukunftsforscher Matthias Horx nicht leibhaftig auf der Bühne, sondern wird der Veranstaltung per Zoom zugeschaltet. Der „Star des Abends“ sei beim Joggen gestürzt und habe sich verletzt, erklärt Stefan Hell, Vorstandssprecher der Volksbank Ulm-Biberach. Er sei froh, so Hell, dass heute die Möglichkeit bestehe, Horx digital aus Wien in den Saal nach Laupheim zu holen.

Krisen als Übergangsphänomen

Dem schließt sich der Zukunftsforscher an und verweist darauf, dass die Corona-Pandemie zur Schaffung der „lebendigen Videokonferenz“ geführt habe. Technisch sei das auch vor Corona schon möglich gewesen. „Aber die Sozialtechniken haben uns gefehlt“, so Horx.

Ganz generell, so macht der Zukunftsforscher deutlich, seien Krisen ein Übergangsphänomen, das letztlich Veränderungen anstößt und zu einem „neuen Normal“ führt. Als ein Beispiel dafür, wo solche Veränderungsprozesse bereits begonnen haben, nutzt Horx unter anderem „New Work“, eine Idee, die er als Gegenstück zur industriellen Arbeitsweise betrachtet. „Die Menschen fliehen aus der traditionellen Arbeitswelt.“ Stattdessen würden immer mehr Menschen in flexibleren Arbeitsverhältnissen arbeiten, etwa in Teilzeit und im Homeoffice. Außerdem habe sich das Machtverhältnis zwischen Kapital und Arbeit durch den Arbeitskräftemangel umgekehrt. Auch ginge es vielen Menschen mehr und mehr um den Sinn der Arbeit und darum, nur so viel zu arbeiten, wie nötig, wobei Geld nach wie vor ein wichtiger Faktor sei. „Mit diesen Gruppen müssen wir umgehen als Unternehmer“, betont Horx.

Die digitale Revision

Auch bei der Digitalisierung, lange Zeit eine Art „Semireligion der Neuzeit“, befinden wir uns laut Horx in einer Revision. Das zeige sich etwa in Trends wie Vinylplatten oder Polaroidfotos, der „Renaissance des Buchclubs“ oder auch dem „Comeback des Handwerks“. Für Horx ist die „Rache des Analogen“ leicht zu erklären: „Was man in der Hand hält, hat eine andere Wertigkeit.“

Trotz all dieser Veränderungsprozesse macht Horx keinen Hehl daraus, dass sich die Idee der ewigen Entwicklung in vielen Bereichen als Mythos entpuppt hat. Aktuell befänden wir uns in einer Polykrise: Pandemie, Klimawandel, Krieg, Naturkatastrophen, Inflation, Demokratie- und Globalisierungskrise sind dabei nur ein paar der Bewegungen, die diese Polykrise laut Horx ausmachen. Doch der Zukunftsforscher ist überzeugt: „Aus dem Chaos entsteht die neue Ordnung.“

Der lähmende Pessimismus

Hart ins Gericht geht Horx mit der deutschen Gesellschaft, die überall „Problem-Trolle“ sehe, die einem sagen: „Geht nicht.“ So könnten sich etwa 80 Prozent der Deutschen nicht vorstellen, dass wir es schaffen, uns von Kohle, Öl und Gas zu verabschieden, dabei seien wir bereits auf dem besten Weg dorthin. „Es geht rasend schnell.“ Laut dem Zukunftsforscher leben wir 2050 in einer „Hydricity-Welt“, die angetrieben wird von Wasserstoff und Elektrizität.

Horx ist überzeugt, dass Pessimismus gegenüber der Zukunft nur dazu führt, dass man sich in „self-fulfilling Prophecies“ verstrickt und von Angst gelähmt wird. „Wenn wir stecken bleiben, dann gehen wir unter“, ist er überzeugt. Stattdessen sollte man mit Zuversicht und der kühle des Verstandes auf die Zukunft blicken. Horx glaubt etwa nicht, dass der Klimawandel der Untergang von allem ist. „Ich bin überzeugt, dass die Menschheit das hinbekommt.“

Horx sieht sich selbst als eine Art „Katalysator“, der Wandel anstoßen möchte. Er möchte „Frames“, wie er das klassische Schubladendenken nennt, aufschütteln.

Interview im Anschluss

Im Anschluss an den etwa einstündigen Vortrag für die Gäste im vollbesetzten Kulturhaus führt der langjährige Leiter der Laupheimer SZ-Redaktion noch ein Interview mit Matthias Horx. Dabei will er unter anderem wissen, ob wir die Künstliche Intelligenz beherrschen werden oder die KI uns. Laut Horx wird KI in Zukunft für komplexe Prozesse eingesetzt, etwa, um Energiesysteme zu steuern. Von der Idee einer mythologischen Maschine, die die Menschheit beherrscht, hält er hingegen wenig. Auch seien Chat-Bots wie Chat GPT „weit überschätzt“. Im Grunde würden die nur alles nachplappern, „aber es hört sich gut an.“

Und hat der Zukunftsforscher schon einmal daneben gelegen? Auf eine entsprechende Frage von Ray geht Horx nicht ein, wovon der Moderator sich aber nicht beirren lässt: „Welche Entwicklungen haben Sie so nicht erwartet?“ Daraufhin betont Horx: „Sie dürfen meinen Job nicht mit Prophezeiung verwechseln.“ Tatsächlich habe er 2010 die Aussage getätigt, dass in fünf bis sechs Jahren kein Mensch mehr über Facebook reden wird. Da habe er etwas zu früh gesehen, was dann länger gedauert habe.

Die Reise mit der Zeitmaschine

Wie weit er in die Zukunft reisen würde, wenn er eine Zeitmaschine hätte, will Ray zudem von Horx wissen. „Wie die Welt 2050 aussieht, würde ich schon gerne wissen“, antwortet Horx. Aber auch das Jahr 5000 würde ihn interessieren und die Frage, ob es dann die Möglichkeit zur interstellaren Raumfahrt gibt. Da sei er eben doch „ein alter Sci-Fi-Freak“.