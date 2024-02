Zufriedenstellender Rückrundenauftakt beim VCB

Die erste Herren 1 hatten am Samstag den SV Gebrazhofen und die SG Volley Neckar-Teck 2 zu Gast. Im ersten Spiel gegen den SV Gebrazhofen kamen die Baustetter äußerst schlecht ins Spiel. Viele Eigenfehler verschaffte den Gästen einen komfortablen Vorsprung, der nicht mehr aufgeholt werden konnte.

Mit 17:25 ging der Satz verloren. Zwar ging der zweite Satz los wie der Erste endete, jedoch konnten sie gerade rechtzeitig den Hebel umlegen und diesen mit 25:23 für sich entscheiden. Im dritten und vierten Satz haben die Gäste stark gekämpft, am Ende war es aber der VCB, der das Spiel gewann (25:22, 25:18). Im zweiten Match gegen die SG Volley Neckar-Teck 2 war der VCB dann deutlich konstanter in seinem Spiel. Die SG hatte jedoch auch einen schlechteren Tag als der SVG. Mit einem klaren 3:0 Sieg (25:21, 25:17, 25:19) klettern die Herren 1 wieder an die Tabellenspitze. Am kommenden Samstag kommt es dann bereits zum Spitzenspiel gegen die SG Tübingen/Rottenburg in Tübingen. Aktuell haben die Baustetter drei Punkte aber auch ein Spiel mehr.

Einen rabenschwarzen Tag haben die Damen 2 erwischt. Sie waren zu Gast bei der VSG Illertal. Tabellarisch lagen die Baustetterinnen vorn, im Spiel konnten sie ihre Leistung aber nicht abrufen. Zu viele Abstimmungsfehler ließen keinen Spielaufbau zu, was es ungemein erschwerte Punkte zu machen. So mussten die Damen 2 mit 0:3 am Ende nach Hause (16:25, 15:25, 14:25).

Die erste Damenmannschaft gastierte am Sonntag beim SC Weiler/Fils. Eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen durfte. Von Anfang an haben sie extrem Gas gegeben, das hat den Baustetterinnen ihr Spiel etwas erschwert. Trotzdem konnten sie den ersten Satz mit 25:20 gewinnen. Im zweiten und dritten Satz waren immer noch lange und umkämpfte Ballwechsel dabei, jedoch hatten die Gastgeber den Baustetterinnen kaum was entgegenzusetzen. Mit 25:12 und 25:17 dominierte der VCB klar.

Leider hat es auch für die Damen 3 bei der VSG Illertal 2 am Sonntag nicht gereicht. Bis zu diesem Spieltag lag der VCB ebenfalls vorn, musste sich aber mit 0:3 geschlagen geben (12:25, 13:25, 17:25).