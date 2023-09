Ob Gebäck, Eiscreme oder Limonade — für all diese Produkte benötigen Hersteller Zucker in großen Mengen. Lange war dieser für Lebensmittelhersteller mit etwa 400 Euro pro Tonne auch ein vergleichsweise günstiger Rohstoff.

Doch nun ist der Zuckerpreis explodiert: Laut dem Statistischen Bundesamt ist er innerhalb des vergangenen Jahres sogar um mehr als 72 Prozent gestiegen — eine Entwicklung, die auch an den Händlern in Laupheim nicht spurlos vorbeigeht.

Rund 60 Tonnen Kristallzucker im Jahr

„Der gestiegene Zuckerpreis trifft uns stark in der Herstellung unserer alkoholfreien Getränke“, sagt der Chef der Kronenbrauerei Paul Eble. Rund 60 Tonnen Kristallzucker benötigt die Brauerei in einem Jahr zur Produktion von Limonade (Stand 2022). Seit Ende 2021 ist der Preis, den die Brauerei für ihren Zucker bezahlen muss, um das Zweieinhalbfache gestiegen.

Der gestiegene Zuckerpreis trifft uns stark in der Herstellung unserer alkoholfreien Getränke. Paul Eble

Als Grund werden laut Eble von seinen Lieferanten vor allem die gestiegenen Energiekosten bei der Herstellung angeführt.

Zuckerpreise zogen mit der Pandemie deutlich an

Empfohlene Artikel Tanis rollende Eiskugel Dieser neue Eiswagen tourt mit ungewöhnlichen Sorten durch die Region q Schemmerhofen

Fast in allen Bereichen habe sich die Getränkeherstellung verteuert — sei es für die Rohstoffe für die Limonaden oder auch durch die massiv gestiegenen Energiekosten. Doch die Entwicklungen beim Handel mit Zucker verfolgt Eble skeptisch. „Der Zuckerpreis auf dem Weltmarkt ist nicht in dem Maße gestiegen wie bei uns in Deutschland“, sagt er.

Der Zuckerpreis hat sich inzwischen auf dem hohen Niveau eingependelt. Paul Eble

Für ihre Produktion seien die Getränkehersteller auf Zucker besonderer Güte angewiesen. „Das nutzen die Firmen teilweise auch aus“, ist Eble überzeugt. So hätten die Preise für Zucker direkt mit Beginn der Corona–Pandemie deutlich angezogen. Die Teuerung sei auch auf Ware aufgeschlagen worden, die bereits produziert war.

Rund 60 Tonnen Kristallzucker braucht die Kronenbrauerei jährlich zur Herstellung von Limonade. (Foto: Christian Reichl )

Abstimmung in der Branche ist notwendig

„Der Zuckerpreis hat sich inzwischen auf dem hohen Niveau eingependelt. Wenn wir den voll in die Getränke einpreisen würden, müssten wir für eine Kiste Limonade einen Euro mehr verlangen“, betont der Brauerei–Chef. Seine große Hoffnung ist, dass der Markt sich wieder beruhigt. Doch ganz klar ist: Sollte der Preis auf diesem hohen Niveau bleiben, wird die Kronenbrauerei nicht umher kommen, den Preis für Limonade zu erhöhen. „Wir haben während Corona die Preise angepasst und wollen jetzt abwarten, was der Markt macht.“

Wir versuchen, uns abzustimmen, um größere Chargen einkaufen zu können. Paul Eble

Inzwischen schließt der Brauer sich mit anderen Kollegen aus der Branche kurz. „Wir versuchen, uns abzustimmen, um größere Chargen einkaufen zu können.“ Über die Menge versuchen die Getränkehersteller, bessere Angebote von den Lieferanten zu bekommen. Auch Überlegungen zur Umstellung der Anlagen auf Flüssigzucker müsste er sich zwangsläufig machen, allerdings könnte eine Produktion nicht von heute auf morgen umgestellt werden und würde Investitionen in Technik bedeuten.

Preiserhöhung pro Eiskugel sei unvermeidlich

Empfohlene Artikel Inflation Das Eis in der Region wird deutlich teurer q Ehingen

„Alles ist teurer geworden“, stöhnt Salvatore Mignanelli, Inhaber der Eisdiele Palmen Café in Laupheim. Der Milchpreis sei nun zwar wieder etwas runter gegangen, dafür der Zucker hoch. Auch die Kosten für andere Lebensmittel, die Mignanelli nach eigener Auskunft hauptsächlich aus Italien bezieht, seien in den vergangenen ein bis zwei Jahren deutlich gestiegen.

Wir haben gedacht, dass wir zur Mitte der Saison wieder etwas runtergehen können. Aber das war dann leider nicht so. Salvatore Mignanelli

Unterm Strich bedeutet das für Mignanelli, dass der Umsatz schwindet: „Am Ende des Jahres müssen wir aber was verdienen“, sagt er. Darum sei er an einer Anhebung des Preises für eine Kugel Eis um zehn Cent auf 1,50 Euro diesen Sommer nicht vorbeigekommen. „Wir haben gedacht, dass wir zur Mitte der Saison wieder etwas runtergehen können“, betont der Italiener. „Aber das war dann leider nicht so.“

Wir wollen nicht, dass das Eis für die Leute zu teuer wird. Salvatore Mignanelli

Mignanelli findet aber, dass das Eis bei ihm noch vergleichsweise günstig ist. Anderswo zahle man schon deutlich mehr, sagt er. „Wir wollen nicht, dass das Eis für die Leute zu teuer wird.“ Dennoch fürchtet er, dass er um eine erneute Erhöhung im nächsten Jahr nicht herumkommt.

Energie– und Personalkosten sind ein Faktor

„Wenn man das gesamte Paket an Preissteigerungen anschaut, ist der Zucker bei uns noch einer der kleineren Posten“, sagt auch Stefan Mast, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Untersulmetingen. Die größten Kostenpunkte seien die Energie– und Personalkosten. Da komme der gestiegene Zuckerpreis eben noch obendrauf. „Zudem sind zuckerhaltige Zutaten wie Konfitüre und Schokolade sprunghaft teurer geworden.“ Ob dies nun an den gestiegenen Energiekosten oder dem Zuckerpreis liegt, könne er aber nicht sagen, betont Mast.

Wenn man das gesamte Paket an Preissteigerungen anschaut, ist der Zucker bei uns noch einer der kleineren Posten. Stefan Mast

100 Kilo Rübenzucker verarbeitet die Bäckerei laut Mast jeden Monat. Während der Betrieb dafür vor einem Jahr noch 61 Cent pro Kilo bezahlt hat, muss er nun dafür 1,23 Euro und somit gut das Doppelte aufbringen. Hinzu komme noch eine geringere Menge an ökologischen Zucker für die Bioprodukte, die in der Bäckerei neben konventionellen Backwaren hergestellt werden. Auffallend findet Mast, dass hier der Preis nur wenige Cent nach oben gegangen ist.

Entspannung nicht absehbar?

Die Gründe, warum der Zuckerpreis so stark angestiegen ist, sind vielfältig. Zum einen sei die Zuckerrübenernte im vergangenen Jahr unterdurchschnittlich ausgefallen, sagt Sandra Fürderer von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. Die Rüben seien durch die monatelange Dürre wesentlich kleiner ausgefallen, was sich auch auf den Zuckeranteil ausgewirkt habe.

Zudem sind zuckerhaltige Zutaten wie Konfitüre und Schokolade sprunghaft teurer geworden. Stefan Mast

Ein weiterer Preistreiber sei speziell im vergangenen Jahr der — mit Blick auf die Energiekosten — ungünstige Zeitpunkt zur Produktion des neuen Zuckers gewesen. Denn Rüben werden üblicherweise in den Herbst– und Wintermonaten geerntet und verarbeitet. „Das war aber genau die Zeit, in der die Energiepreise wahnsinnig hoch waren“, so Fürderer. Zeitgleich seien, wie bei anderen Agrarprodukten, auch die Preise für die Rüben gestiegen.

Ob sich der Zuckermarkt mit der kommenden Rübenernte wieder entspannt, ist derzeit laut Sandra Fürderer noch nicht absehbar. Im Hinblick auf die hohen Energie–, Produktions– und Personalkosten rechnet sie aber vorerst nicht mit einer Entspannung.