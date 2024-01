Eine der zwei Tischtennisplatten auf dem Schulhof der Friedrich-Adler-Realschule in Laupheim ist in der Silvesternacht schwer beschädigt worden. Eine komplette Ecke ist aus der Betonplatte, die als Spielfeld dient, herausgebrochen; ein großer Riss zieht sich von der Abbruchkante durch die Hälfte der Tischtennisplatte und ein Teil des Sockels ist beschädigt.

Über diese Zerstörung ärgert sich Anja Lutterbeck, Vorsitzende des Fördervereins der Realschule. „Durch solche Beschädigungen wird das Engagement vieler Menschen mit Füßen getreten“, sagt sie.

Platten durch Spenden finanziert

Erst im April 2023 ist die Tischtennisplatte auf dem Schulhof aufgebaut worden. Der Förderverein der Realschule hatte diese im Rahmen einer Verschönerungsaktion für den Schulhof der Friedrich-Adler-Realschule organisiert. Die Spielgeräte wurden mithilfe der Volksbank-Aktion „Viele schaffen mehr“ finanziert.

„Viele Personen und Firmen haben bei der Aktion gespendet, sodass wir die Platte beschaffen konnten.“ Beide Tischtennisplatten hätten zusammen um die 5500 Euro gekostet. Umso mehr ärgert sich Lutterbeck über den Schaden. Die Spenden zu sammeln, sei sehr aufwendig gewesen. „Es ist auf jeden Fall ein Schlag in die Magengrube“, sagt Lutterbeck.

Vermutlich hat ein Böller die Platte zerstört. (Foto: Katharina Carle )

Durch den Schaden würden nun auch weitere Projekte für den Schulhof in den Verzug geraten. „Wir wollten in diesem Jahr Spenden für ein Klettergerüst sammeln, das sich die Schüler gewünscht haben.“ Durch solche Sachbeschädigungen wie an der Tischplatte, sinke aber durchaus die Motivation weitere Spenden zu sammeln, so Lutterbeck.

Fall auf Facebook veröffentlicht

Die Vorsitzende des Fördervereins geht allerdings nicht davon aus, dass die Platte absichtlich zerstört worden ist. „Es sieht so aus, als habe jemand einen Böller auf die Tischtennisplatte gestellt und durch die Wucht der Explosion sind dann Teile abgebrochen“, vermutet sie.

Daher habe sie sich auch entschieden, die Sache über das soziale Netzwerk Facebook publik zu machen. Lutterbeck hofft, dass sich doch noch jemand zu dem Vorfall bekennt und sich bei einem Versehen der Schaden über die Versicherung regeln lässt.

Eine Anzeige bei der Polizei ist durch den Hausmeister der Schule trotzdem gestellt worden, nachdem dieser am 1. Januar die Sachbeschädigung an der Tischtennisplatte entdeckt hatte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, bestätigte der Pressesprecher der Polizei Ulm, Sven Vrancken. Hinweise auf den oder die Täter gebe es aktuell noch nicht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, könne aktuell noch nicht gesagt werden, so Vrancken.

Tischtennisplatte aus Sicherheitsgründen abgebaut

Die zerstörte Platte ist inzwischen durch den Bauhof der Stadt Laupheim abgebaut worden. „Durch den Abbau möchte die Stadt das Gefahrenpotenzial reduzieren, falls Kinder oder Jugendliche auf dem Schulhof doch versucht hätten, an der kaputten Tischtennisplatte zu spielen“, erklärt Lena Glück, stellvertretende Amtsleitung für Bürgerengagement, Gremien und Kultur.

Auch wenn es aktuell noch keine Hinweise gebe, hofft Lutterbeck darauf, dass der oder die Täter ermittelt werden. Für sie steht nun die Frage im Raum, ob die kaputten Teile ausgetauscht werden können oder ob die Platte komplett ersetzt werden muss.