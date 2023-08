Einigen Menschen in der Region hat es den Sonntagnachmittag ordentlich verhagelt — im wörtlichen Sinne. Anwohner aus Baustetten und Schwendi berichten sogar von beschädigten Solaranlagen, eingeschlagenen Gewächshäusern und zertrümmerten Autoscheiben.

Unwetter lassen sich nicht genau vorhersagen

Nach einem schwül–warmen Nachmittag hatte sich der Himmel gegen 16 Uhr verdunkelt, das Gewitter zog auf und brachte neben heftigem Wind mehrere Zentimeter große Hagelkörner mit sich. „Wir haben gestern laufend Unwetterwarungen rausgegeben“, sagt Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried.

Man kann aber kaum absehen, wie intensiv so ein Unwetter dann örtlich ist. Jürgen Hieber

Wegen der heißen, feuchten Luft würden sich Unwetter derzeit innerhalb kürzester Zeit entwickeln. „Man kann aber kaum absehen, wie intensiv so ein Unwetter dann örtlich ist“, erklärt er.

Besonders schlimm hat es am Sonntag die Teilorte und Gemeinden südöstlich von Laupheim erwischt. So berichtet eine Anwohnerin aus Baustetten von stark beschädigten Autos, kaputten Solaranlagen und Rollos. In Schwendi kamen die zirka vier bis fünf Zentimeter großen Hagelbälle mit solch einer Wucht, dass sie nach dem Aufprall auf den Straßen bis zu einem halben Meter wieder hochsprangen.

Die mehrere Zentimeter dicken Hagelbälle schlugen in Schwendi die Scheiben an Gewächshäusern ein. (Foto: Bernd Bauer )

Autos, die im Freien standen, wurden beschädigt, Dellen im Blech waren die Folge. In Bußmannshausen schlugen die schweren Eiskugeln beim Auto einer Anwohnerin sogar die Heckscheibe ein. Auch einige Gewächshäuser in Schwendi hielten dem massiven Hagelschlag nicht Stand und wurden regelrecht zertrümmert.

Feuerwehr musste Zeltlager in Schwendi evakuieren

Erheblichen Schaden vermeldet auch die Tennisabteilung in Schwendi. Viele Lichtelemente am Nordgiebel der Tennishalle sind durchlöchert, auch etliche Photovoltaikelemente auf dem Dach wurden von dem Hagel beschädigt. Im Pferdestall der Reitanlage im Schochengraben hat der Hagel ein Lichtband durchschlagen; im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Schwendi ging eine Scheibe durch den Hagel zu Bruch.

Mehrere Autos wurden vom Hagel zerbeult, bei diesem Wagen brach dadurch sogar die Heckscheibe. (Foto: Privat )

Die Schwendier Feuerwehr war mit einer 15–köpfigen Einsatzgruppe in Folge des Gewitters unterwegs. Unter anderem hatten Sturmböen einige Ziegel vom Dach des alten Kindergartens gerissen.

Für die Heftigkeit des Gewitters waren es für die Feuerwehr gar keine allzu großen Einsätze. Andreas Bochtler

Einen Einsatz anderer Art hatte die Schnelleinsatzgruppe (SEG) vom DRK–Ortsverein Schwendi. Sie wurde nach Bußmannshausen gerufen. Dort musste ein Zeltlager geräumt werden, nachdem der Sturm zwei Zelte fortgeblasen hatte. Die 80 Kinder und Betreuer wurden für eine Nacht im Untergeschoss des Kindergartens untergebracht. Von den acht DRK–Helfern wurden sie mit Decken versorgt.

Neun Mal muss die Feuerwehr im Kreis ausrücken

Drei Mal musste die Feuerwehr Laupheim wegen der Unwetterschäden ausrücken und umgestürzte Bäume von der Straße entfernen. So waren etwa am Höllgraben in Richtung Lußhof drei größere Bäume auf die Straße gestürzt. Zudem entwurzelte der starke Wind jeweils einen Baum im Sankt Floriansweg in Laupheim und in der Laupheimer Straße in Baustetten. „Für die Heftigkeit des Gewitters waren es für die Feuerwehr gar keine allzu großen Einsätze“, urteilt Andreas Bochtler, Kommandant der Laupheimer Feuerwehr.

Insgesamt gab es neun Feuerwehr–Einsätze, die mit dem Unwetter in Verbindung stehen. Verena Miller

Auch das Landratsamt Biberach hat vergleichsweise wenige Einsätze gezählt: „Insgesamt gab es neun Feuerwehr–Einsätze, die mit dem Unwetter in Verbindung stehen“, sagt Verena Miller von der Pressestelle des Landratsamts. Schwerpunkt seien dabei Laupheim und Schwendi gewesen.

Unwetter–Gefahr besteht noch einige Tage weiter

Der Schaden ist noch nicht beziffert. Trotz der verhältnismäßig wenigen Feuerwehr–Einsätze dürfte dieser aber beträchtlich sein.

Bis einschließlich Donnerstag ist mit weiteren Unwettern zu rechnen. Jürgen Hieber

Und die Unwetter–Gefahr ist noch nicht gebannt: „Bis einschließlich Donnerstag ist mit weiteren Unwettern zu rechnen“, warnt Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd. „Ab Freitag stabilisiert sich das Ganze und dann wird es nochmal richtig heiß.“