Zeitreise durch die Rockgeschichte mit Poems on the Rocks

Im Winterprogramm im Kulturhaus Schloss Großlaupheim geht am Freitag, 17. November, auf eine poetische Zeitreise durch die Rockgeschichte. Die Gruppe Poems on the Rocks präsentiert ihre schon dritte Zeitreise mit älteren und neueren Rockperlen aus der Zeit von 1960 bis ins Millennium, heißt es in der Ankündigung. Das Besondere an diesem Musikprojekt sind die poetischen deutschen Übersetzungen inmitten der herausragenden Rockklassiker durch Schauspieler Jo Jung, der Stimme vieler Produktionen von ZDF, ARTE und SWR. Sänger Jörg Krauss mit seinem rockigen Schmelz und die vier virtuosen Musiker aus der Stuttgarter Rockprominenz liefern dazu den professionellen, groovigen Unterbau der Songs. Zu dem Wort- und Klangfeuerwerk läuft eine songbezogene Videoshow im Hintergrund. Dadurch verschmelzen Musik, Schauspiel und visuelle Kunst. Die ausgewählten Stücke beziehen sich unter anderem auf Pink Floyd, Peter Gabriel, Sting, Led Zeppelin, Eric Burdon, Bruce Hornsby und Jimi Hendrix.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. Tickets gibt es im Vorverkauf online auf https://kulturhaus-laupheim.reservix.de/p/reservix/event/2053245