So viele Laupheimer Geschäfte verkaufen Alkohol an jugendliche Testperson

Das Laupheimer Ordnungsamt hat die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes in Geschäften im Stadtgebiet kontrolliert — mit enttäuschendem Ergebnis. Bei zehn von zwölf Testkäufen erhielt eine 16–jährige Testperson Spirituosen.

„Das Ergebnis zeigt, wie wichtig eine Sensibilisierung der unterschiedlichen Alkoholverkaufsstellen für die Einhaltung der gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen ist“, sagt Angelika Gretzinger vom Ordnungsamt. Dort, wo sich das Verkaufspersonal nicht an die gesetzlichen Vorgaben gehalten habe, drohe nun eine Geldbuße.

Die Große Kreisstadt ist Spitzenreiterin im Land. Und nun ist auch klar, wann der Ausbau komplett fertig sein soll. Angelika Gretzinger

Testkäufe in Einzelhandel, Supermärkten und Tankstellen

Nach den gesetzlichen Vorgaben dürfen Spirituosen an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht abgegeben werden. Dagegen dürfen Jugendliche ab 16 Jahren Bier, Wein oder Sekt kaufen und konsumieren. Mit den Alkoholtestkäufen durch das Amt für öffentliche Ordnung in Laupheim wurde geprüft, ob das Verkaufspersonal sich beim Verkauf von branntweinhaltigen Getränken an die gesetzlichen Vorgaben hält. Getestet wurden der Einzelhandel, Supermärkte und Tankstellen im Stadtgebiet.

Die Testkäufe zeigten, dass die gesetzlichen Regelungen nur teilweise vom jeweiligen Verkaufspersonal beachtet werden. Zwölf Mal hatte die Testperson versucht, branntweinhaltigen Alkohol zu kaufen. Zwei Mal wurde vom Verkaufspersonal die Abgabe des Alkohols verweigert. Bei den anderen zehn Versuchen wurde der Testperson Alkohol verkauft, ohne dass nach dem Alter gefragt und der Personalausweis verlangt wurde.

Auch künftig werden begleitete Testkäufe durchgeführt

Beim Testkäufer handelte es sich um eine 16–jährige Person, die allerdings leicht älter geschätzt werden könne, schreibt die Stadtverwaltung. Gerade in Anbetracht dessen, dass einige Jugendliche älter wirken, als sie tatsächlich sind, sei die Altersüberprüfung beim Alkoholkauf umso wichtiger.

Es gibt viele Jugendliche, die doch deutlich älter aussehen, als sie eigentlich sind. Angelika Gretzinger

Die Testkäufe hätten gezeigt, dass der Jugendschutz in den Verkaufsstellen zu wenig beachtet wird. Jugendschutz sei ein ernst zu nehmendes Thema, deshalb werden auch in Zukunft Testkäufe durchgeführt, um die Verfügbarkeit von alkoholischen Getränken für Minderjährige zu reduzieren. Dadurch würde auch der Alkoholkonsum bei jungen Menschen gesenkt.

Bei allen durchgeführten Testkäufen wurde die jugendliche Testperson vom Amt für öffentliche Ordnung und der Polizei Laupheim begleitet und beaufsichtigt. Nach dem jeweils erfolgten Kauf gab sich die Testgruppe zu erkennen — das Verkaufspersonal wurde von der Begleitperson auf den Test angesprochen. Je nach Ergebnis gab es Lob oder leider auch Kritik. Die Konsequenz: eine Geldbuße zwischen 100 und 500 Euro.

Ratschlag fürs Verkaufspersonal

Dem Verkaufspersonal wurde der Ratschlag gegeben, ganz strikt das Alter zu kontrollieren, auch wenn man vermeintlich meine, der Käufer oder die Käuferin sei schon über 18 Jahre alt. „Es gibt viele Jugendliche, die doch deutlich älter aussehen, als sie eigentlich sind. Und gerade diese Jugendlichen werden dann oft auch von gleichaltrigen minderjährigen Freunden vorgeschickt, um Alkohol für alle zu erwerben.“