Auch die Dürnach-Hexen sind in der Fasnet 2024 aktiv. Sie laden bereits am Samstag, 27. Januar, ein zur Kinderfasnet. Beginn ist um 13 Uhr in der Herrenmahdhalle.

Einen Tag später, am Sonntag, 28. Januar, toben die Dürnach-Hexen ab 13.30 Uhr am ADR-Umzug durch die Stadt. Der Umzug führt über die Lange Straße; anschließend gibt es Kaffee und Kuchen sowie ein Discozelt vor der Herrenmahdhalle.

„Befreiend“ zeigen sich die Dürnach-Hexen am Donnerstag, 8. Februar, ab etwa 10 Uhr in den Laupheimer Kindergärten, und am Freitag, 9. Februar, zur selben Zeit in den Schulen. Kinder und Jugendliche dürften den Narrenbesuch mit Spannung und Freude erwarten.

Am Faschingsdienstag steht zum Abschluss dann noch das Verbrennen der Hexe bei der Leibing-Bude auf dem Programm, das um 18.33 Uhr beginnt.