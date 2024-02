Alles andere als frostig war die Stimmung im Laupheimer Kulturtempel. Doch wie kleidet man sich passend zu diesem winterlichen Motto, wenn Overall, Skischuhe oder Moonboots und Fellmütze alles andere als praktikabel für eine heiße Ballnacht sind? Die Gäste waren hier durchaus kreativ. Bei manchen Damen glitzerten die Pailletten auf den Abendkleidern, andere hatten das ein oder andere winterliche Accessoire mit dabei, die Herren punkteten eher mit verdeckten Wintermotiven - und vor allem blauen Anzügen.

Hubschraubergeschwader wieder an Board

Der Bund der Selbstständigen (BDS) und der Laupheimer Unternehmerkreis (LUK) hatten gemeinsam zu dieser Laupheimer Traditionsveranstaltung geladen. Nach einem Jahr Abstinenz war auch das Hubschraubergeschwader 64 wieder als Mitveranstalter mit an Bord. „Mich freut es sehr, dass die Bundeswehr wieder mit dabei ist. Es ist schön, dass wir wieder etwas gemeinsam machen können“, sagte BDS-Vorsitzender Steffen Schweizer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Bei "My Way" von Frank Sinatra griff der Vorsitzende des BDS, Steffen Schweizer, selbst zum Saxophon, begleitet von der Laupheimer Bigband "Brassport". (Foto: Thomas Werz )

Für den Kommodore des HSG 64, Oberstleutnant Nicolas Bulitz, war es der erste Ball der Wirtschaft. Er und seine Frau seien im vergangenen Jahr nach Laupheim gezogen, „wir fühlen uns hier sehr willkommen“, sagte Bulitz. Er gab den Gästen einen kurzen Abriss über das erste Jahr unter seiner Führung - von der Entscheidung des Bundestags für den Kauf der neuen Transporthubschrauber bis zum Ende des Mali-Einsatzes. Er sei sehr froh, dass alle Soldaten, aber auch alle Hubschrauber unbeschadet aus dem Einsatz wieder zurück sind, sagte der Kommodore.

Der OB dankt den Vertretern der Laupheimer Wirtschaft

Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Stadt bezeichnete Oberbürgermeister Ingo Bergmann als herausfordernd. Daher sei der Ball auch der passende Anlass, „der Wirtschaft Danke zu sagen. Ohne Sie wäre vieles nicht möglich, ohne Sie geht es nicht“, bedankte sich Bergmann. Auch er freute sich, dass die Bundeswehr wieder bei Ball dabei ist. „Stadt und Bundeswehr lassen sich nicht trennen.“

Bigband-Sound für die heiße Sohle

Getanzt wurde an diesem Abend natürlich auch. Ob Walzer, Samba oder Discofox - Michael Porter und seine Bigband „Brassport“ sorgten über alle musikalischen Genres hinweg für den passenden Sound. Und die Gäste nutzten die Gelegenheit, zum winterlichen Motto eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen.

Die Showtanzgruppe "LaVie" des SV Baltringen stellt eindrucksvoll unter Beweis, was tänzerisch neben dem klassischen Paartanz noch so möglich ist. (Foto: Thomas Werz )

Was tänzerisch neben dem klassischen Paartanz so alles möglich ist, das stellte die Showtanzgruppe „LaVie“ des SV Baltringen eindrucksvoll unter Beweis. Mal tanzten sie als Super Mario und Luigi verkleidet munter durch ein analoges Videospiel, mal verwandelten die Tänzerinnen das Kulturhaus in eine irische Kneipe - für beide Darbietungen gab es vom Publikum großen Applaus.

Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha: Beim Ball der Wirtschaft in Laupheim wird ausgelassen getanzt. (Foto: Thomas Werz )

Für ebenso große Begeisterung bei den Gästen sorgten Thomas Rößler und Spyros Rantos mit ihren Mitarbeitern für das passend zum Abend interpretierte Menü. Die winterliche Note zog sich durch die Speisekarte, vom Bratapfeldressing am Salat über die Gewürzorangen im Dessert bis zum Winter-Sprizz an der Bar.

Lions Club sammelt für soziale Projekte

Doch zur Tradition der Veranstaltung gehört auch, dass nicht nur ausgelassen getanzt und lecker gespeist wurde, sondern dass der Lions Club mit seiner Tombola für den guten Zweck sammelte. Als Hauptpreis versteckten sich hinter den Losen zweimal zwei Karten für den Carl-Laemmle-Produzentenpreis, aber auch sonst hatten sich die Sponsoren für die Tombola ins Zeug gelegt. Fast 2300 Euro kamen so zusammen, die der Lions Club für die Unterstützung eines sozialen Projekts in Laupheim verwenden wird.

Zuerst eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt, dann ein kühles Getränk an der Winterzauberbar. Im Laupheimer Kulturhaus feierten die Ballgäste ausgelassen. (Foto: Thomas Werz )

Bevor sich die Gäste dann doch in die kühlere Laupheimer Nacht verabschiedeten, trafen sie sich zu einem Absacker an der Winterzauberbar. Mit einem kühlen Getränk in der Hand wurde dann locker zum Après-Sound von DJ Salvatore mitgewippt.