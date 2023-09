Das Telefon klingelt und ein Polizist am anderen Ende der Leitung berichtet von einem schweren Verkehrsunfall, für den ein Familienangehöriger verantwortlich sein soll. Wer wäre da nicht bereit, alles zu tun, um dem geliebten Menschen schnell zu helfen? Doch genau solche Schockmomente nutzen Telefonbetrüger aus, um die Angerufenen um ihr Erspartes zu bringen. Margarete Schad aus Obersulmetingen hat einen solchen Fall erlebt und die „falschen Polizisten“ durchschaut. Nun möchte sie andere davor warnen.

Falscher Polizist meldet sich

„Ich habe schon oft von der Masche gehört, aber nicht ganz richtig reagiert“, sagt Margarete Schad. Die Obersulmetingerin bekam kürzlich einen vermeintlichen Anruf von der Polizei. Ein Mann stellte sich als Polizist vor und teilte ihr mit, dass ihr Sohn in einen schweren Unfall verwickelt sei. Dabei sei ein Mensch ums Leben gekommen.

Ich hatte direkt einen Verdacht, aber ich war überfordert. Margarete Schad

Dann wurde das Telefon laut Schad an eine zweite Person übergeben, die sich als ihr Sohn ausgab und erzählte, dass sie sich bei der Polizei in Gewahrsam befinde und dringend Geld benötige, damit sie nicht ins Gefängnis müsse. Die weinerliche Stimme habe sie als Mutter angesprochen, berichtet Schad.

Verdacht, aber von der Situation überfordert

„Ich hatte direkt einen Verdacht, aber ich war überfordert. Man liest so oft in der Zeitung davon, aber wenn solche Betrüger anrufen, ist man total von den Socken“, berichtet Schad. Zwar durchschaut sie die Betrugsmasche von Anfang an und bleibt frei von einem Schaden, doch bis heute ärgert sie sich, dass sie die Kriminellen nicht in eine Falle der Polizei locken konnte.

Dabei verhält sie sich völlig richtig, indem sie den Betrügern Fragen stellt und ihnen sogar eine Finte schlägt. „Ich habe nachgefragt, um welchen meiner Söhne es sich handelt und einen falschen Namen genannt“, sagt sie. Auf diesen seien die Betrüger angesprungen, wodurch Schad sich sicher war, dass sie gerade nicht mit der echten Polizei spricht.

Das rät das Polizeipräsidium Ulm

Das Polizeipräsidium Ulm weist in Mitteilungen übrigens auch darauf hin, dass die Polizei unter keinen Umständen am Telefon Geldbeträge fordert. „Dass sich Betrüger als Sohn oder Tochter ausgeben, ist eine der häufigsten Betrugsmaschen am Telefon“, schildert Thomas Hagel, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Er rät dazu, dass Betroffene sich in solchen Fällen immer direkt an die Polizei wenden sollen.

Wichtig ist, dass man sich selbst nicht in Gefahr begibt. Polizeisprecher Thomas Hagel

Tochter hält Betrüger hin

Genau das tut Magarete Schad, um die Polizei jedoch zu verständigen, übergibt sie das Telefon der Tochter, die die Betrüger hinhalten soll. „Der Anrufer hat das irgendwann gespannt, weil es zu lange ging und hat aufgelegt“, sagt Schad. Inzwischen ist ihr klar, dass sie mehr auf Zeit spielen hätte können. Denn um an das Geld zu kommen, melden sich die Betrüger in der Regel wieder. „Man braucht keine Angst haben, man kann auch eine Geldübergabe vereinbaren und dann die Polizei informieren, die sind dann mit dabei“, sagt Schad.

Polizeisprecher Thomas Hagel betont: „Wichtig ist, dass man sich selbst nicht in Gefahr begibt.“ Deshalb gelte es, so schnell wie möglich die Polizei über den Notruf zu verständigen. Denn die weiß genau, was in solchen Fällen zu tun ist und schickt Beamte vorbei. In Mitteilungen weist die Polizei darauf hin, dass man sich nicht unter Druck setzen lassen soll: Wer erst einmal auflegt und den Fall meldet, macht also nichts falsch.

Margarete Schad ist es ein Anliegen, dass mehr Menschen auf einen solchen Schockanruf vorbereitet sind. „Nur wenige Tage später wurde mein Nachbar mit derselben Masche angerufen.“

Weitere Informationen zur Betrugsmasche „falsche Polizisten“ finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei