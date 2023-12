Schiffscontainer, dicht bepackt mit Kleidung und anderen Hilfsgütern: So unterstützt die Sammelzentrale „Aktion Hoffnung“ Laupheim seit Jahren bedürftige Menschen in aller Welt. Mit den Spenden der diesjährigen SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ wird erstmals kein Container auf die Reise gehen.

Das Geld fließt direkt in die Stadt Santo Amaro im brasilianischen Bundesstaat Bahia. In den kommenden drei Jahren unterstützt die Sammelzentrale dort ein Projekt von Padre Kleber Santana, das Landflucht verhindern sowie Kindern und Familien eine Zukunft ohne Gewalt und Drogen bieten soll.

Ein Padre für die Brennpunktviertel

Padre Kleber Santana ist ein langjähriger Kontakt von Roman Engelhart, Geschäftsführer der Laupheimer Sammelzentrale. 2013 hat Engelhart den Pater zum letzten Mal in Santo Amaro besucht. Damals hatte die Arbeitsgemeinschaft Missions- und Entwicklungshilfe, zu der die Sammelzentrale gehört, Padre Kleber bei der Renovation einer ehemaligen italienischen Missionsschule unterstützt. „Padre Kleber Santana ist ein Macher. Der wird vom lokalen Bischof immer in die Brennpunktviertel geschickt“, sagt Engelhart.

In den kommenden drei Jahren wird der 51-Jährige ein neues Projekt in Angriff nehmen, das Kinder und Jugendliche in drei Stadtteilen besser in die Stadtgesellschaft von Santo Amaro integrieren möchte, um ihnen eine Zukunft jenseits der Gewalt der Drogen-Gangs zu ermöglichen. „Das gelingt nur, wenn wir neben den Kindern auch die Mütter für uns gewinnen können“, so Engelhart.

Landbevölkerung wird vertrieben

Die 120.000-Einwohner-Stadt liegt gut zwei Autostunden nordwestlich der Vier-Millionen-Metropole Salvador. Der Bundesstaat Bahia gilt als Armenhaus Brasiliens, das Einkommen betrage gerade einmal ein Viertel des nationalen Durchschnitts. „Die Landbevölkerung wird von den Großgrundbesitzern immer mehr vertrieben“, erklärt Engelhart. „Teils arbeiten die Menschen als Tagelöhner oder haben zu wenig Land, um davon leben zu können. Die sehen für sich keine Zukunft - und flüchten in die Städte.“

Viele Landarbeiter wollen weiter nach Salvador, bleiben aber in Santo Amaro hängen. So entstanden durch den unkontrollierten Zuzug in den vergangenen 15 Jahren am Stadtrand mehrere „Bairros“, wild gewachsene Stadtviertel aus Wellblechhütten, ohne befestigte Straßen und Infrastruktur. Rund 20.000 Menschen wohnen dort. „Das Problem ist, die Landfamilien bleiben in den Armutsvierteln hängen und die Stadtgesellschaft will nichts mit ihnen zu tun haben“, erklärt Roman Engelhart.

Drogenkriminalität großes Problem in den Armutsvierteln

Eines der großen Probleme in den Bairros ist die Drogenkriminalität. „Die Gang-Gewalt macht auch vor den Kindern nicht Halt“, berichtet Engelhart. Die Kinder seien durch das Schulsystem nur den halben Tag in der Schule. Da es sonst keine Betreuung gibt, seien die Kinder und Jugendlichen die andere Tageshälfte sich selbst überlassen.

Im Bestreben, etwas Taschengeld zu ergattern, geraten viele Jungen in die Fänge der Gangs, verdingen sich als Drogenkuriere oder Dealer. „Bei den Mädchen ist ab elf, zwölf Jahren Kinderprostitution ein Riesenproblem“, so Engelhart.

60 Landarbeiterfamilien eine Perspektive bieten

Mit dem auf drei Jahren angelegten Projekt, getragen von der Caritas Paroquial Santo Amaro, der Stadt Santo Amaro und dem Bundestaat Bahia, möchte Padre Kleber den Kindern von 60 Landarbeiterfamilien eine Perspektive und eine bessere Integration in die Stadtgesellschaft ermöglichen. Die rund 100 Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 14 Jahren bekommen über die kommenden drei Jahre schulische Unterstützung und zusätzliche Förderangebote in Literatur, Kunst, Sport, aber auch Umweltbildung und Gesundheitsvorsorge.

„Wir müssen die Kinder früh genug in unsere Kurse bekommen“, erklärt Engelhart. Einen Platz im Projekt bedeutet auch „weg von der Straße“. Entscheidend sei, dass auch die Mütter verpflichtend über die drei Jahre an Kursen teilnehmen müssen.

Vor Ort getragen wird das Projekt von rund 35 Freiwilligen aus drei Kirchengemeinden von Santo Amaro, darunter Lehrer, Psychologen und Psychotherapeuten. Die Stadtverwaltung übernimmt die Gehälter von zwei ständigen Lehrkräften. „Wir finanzieren nur die Sachkosten“, erklärt der Geschäftsführer der Laupheimer Sammelzentrale.

Darunter fallen unter anderem Dinge wie die Tore und Kickschuhe der Fußballschule, Unterrichtsmaterialien, Bücher und Hefte für die Hausaufgabenbetreuung und Schulförderung, Bücher für den Literaturkurs, Lernspiele und Werkzeug für die Umweltbildung, aber auch Unterhaltskosten für die Räumlichkeiten. Für die kommenden drei Jahre sind insgesamt 24.000 Euro veranschlagt, so Engelhart.

Sammelzentrale Laupheim und zwei Krichengemeinden unterstützen das Projekt

Das Geld muss die Sammelzentrale Laupheim allerdings nicht alleine stemmen. Die beiden Kirchengemeinden St. Elisabeth in Ulm und St. Josef in Biberach hätten eine Unterstützung von 6000 und 4500 Euro zugesichert, erklärt Engelhart.

Die Laupheimer Sammelzentrale und der Verein Arbeitsgemeinschaft Missions- und Entwicklungshilfe müssen in den kommenden drei Jahren rund 13.000 Euro aufbringen. Das Geld ist gut angelegt, ist Roman Engelhart überzeugt. „Wir wollen, dass die Menschen in Santo Amaro ansässig werden und nicht weiter in die Großstadt ziehen, um dort in einem der Slums enden.“