Darüber, wie Angehörige und Freunde am Lebensende hilfreich sein können, referiert Siglinde von Bank, Mitarbeiterin der Caritas Biberach-Saulgau, Fachdienst Hospiz und Trauer, am Mittwoch, 8. November, 19 Uhr, in Laupheim im Seniorenzentrum Hospital zum heiligen Geist im Café Kontakt. Dies teitl die Caritas mit. Welches sind die Bedürfnisse eines kranken Menschen? Was beschäftigt Menschen, die diesem Kranken nahestehen? Mit welcher Haltung gelingt es, den letzten Teil des Lebens gut zu gestalten und gemeinsam die verbleibende Zeit zu nutzen? Wo erhält man Beratung und Unterstützung in Fragen, die am Lebensende erscheinen und wie lässt sich welcher Dienst finanzieren? Im Anschluss der Veranstaltung bleibt Zeit, um Fragen und persönliche Anliegen zu besprechen. Ebenfalls stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Hospizgruppe Laupheim-Schwendi-Wain für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.