Laut einer aktuellen Studie der gewerkschaftsnahen Hans–Böckler–Stiftung wünschen sich rund 81 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland die Vier–Tage–Woche. Sprich: Arbeit an nur vier Tagen bei gleichem Gehalt und einer wöchentlichen Arbeitszeit von maximal 36 Stunden. Zuletzt forderte die IG Metall für Stahlarbeiter sogar eine Vier–Tage–Woche mit 32 Stunden bei vollem Gehalt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei Laupheimer Unternehmen nachgefragt, was sie von dem Arbeitsmodell halten und ob sie darin vielleicht sogar eine Chance sehen, Fachkräfte zu gewinnen.

„Wir haben im Juli für einen Teil der Mitarbeiter die Vier–Tage–Woche eingeführt“, sagt Rolf Glessing, Sprecher des Vorstands bei Kässbohrer. Konkret betreffe die neue Regelung die Arbeitnehmer in der Fahrzeugmontage und in dem Teil der Logistik, der eng an die Produktion bei dem Geländefahrzeugbauer gekoppelt ist. Statt acht Stunden an fünf Tagen arbeiten diese nun acht Stunden und 45 Minuten an vier Tagen, also nach wie vor 35 Stunden in der Woche.

Kässbohrer sieht Vorteile für Arbeitnehmer und Unternehmen

Laut Glessing hätten in einer unternehmensinternen Umfrage rund 80 Prozent der Befragten dieses Arbeitsmodell befürwortet, eine Zahl, die sich mit der Erhebung der Hans–Böckler–Stiftung deckt. Ein langes Wochenende ist bei Kässbohrer allerdings nicht immer für jeden möglich: „Wir haben da ein rollierenden System, bei dem man immer an einem anderen Wochentag frei hat.“

Der Geländefahrzeugbauer verspricht sich von der Vier–Tage–Woche nicht nur Vorteile für die Arbeitnehmer, sondern auch für das Unternehmen selbst, wie der Vorstandssprecher berichtet. Zum einen habe Kässbohrer die Produktion steigern können. Statt acht Stunden an fünf Tagen wird nun acht Stunden und 45 Minuten an jedem Wochentag gearbeitet. Den frei gewordenen Tag habe man durch die Einstellung zusätzlicher Fachkräfte füllen können — was auch schon zum zweiten Vorteil führt: Die Vier–Tage–Woche ist ein begehrtes Arbeitsmodell unter Fachkräften und somit ein Trumpf für Unternehmen auf dem abgefischten Arbeitsmarkt. „Wir konnten dadurch zusätzliche Mitarbeiter gewinnen“, sagt Glessing.

Vier–Tage–Woche als Trumpf auf dem Arbeitsmarkt

Die Gewinnung von Fachkräften ist vermutlich das überzeugendste Argument für die Einführung einer Vier–Tage–Woche. Der Arbeitsmarkt ist in vielen Bereichen leergefegt, das Gescharre um Fachkräfte groß. Nach Angaben des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt– und Berufsforschung waren im zweiten Quartal dieses Jahres gut 1,74 Millionen Stellen unbesetzt. Zum Vergleich: 2019, im Jahr vor der Corona–Pandemie, waren es im selben Quartal knapp 1,38 Millionen Stellen. Die Zahl der nicht besetzten Stellen hat also um gut 25 Prozent zugenommen.

Bei Kässbohrer läuft die Vier–Tage–Woche trotzdem erst einmal auf Probe. Bis zum Frühjahr 2024 soll die Testphase laufen. Momentan plant der Geländefahrzeugbauer zudem nicht, das Arbeitsmodell auf andere Unternehmensbereiche auszuweiten, sagt Glessing.

Keine flächendeckende Vier–Tage–Woche bei Diehl

Auch bei Diehl Aviation beträgt die wöchentliche Regelarbeitszeit 35 Stunden. „Eine flächendeckende Vier–Tage–Woche gibt es derzeit allerdings nicht“, teilt das Unternehmen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Grundsätzlich bestehe für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bedarfsfall aber die Möglichkeit, die Arbeitszeit anzupassen — „im Einklang mit den individuellen Anforderungen der jeweiligen Position und den Interessen des Unternehmens“. Ein Faktor sei dabei etwa die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Dabei ist es unser Ziel, eine bestmögliche Balance zwischen den Interessen unserer Beschäftigten und den betrieblichen Erfordernissen zu gewährleisten.“

Im Hinblick auf den Fachkräftemangel heißt es in dem Antwortschreiben: „Wir sind uns bewusst, dass die Schaffung von attraktiven Arbeitsbedingungen ein wichtiger Faktor ist, um qualifizierte Fachkräfte anzuziehen und langfristig zu binden. Daher evaluieren wir kontinuierlich verschiedene Maßnahmen, um flexible Arbeitsmodelle anzubieten, die zu einer besseren Work–Life–Balance und einer positiven Arbeitsumgebung beitragen und zu noch zufriedeneren Mitarbeitern führen können.“

Uhlmann sieht Gefahren bei Vier–Tage–Woche

Bei Uhlmann Pac–Systeme wird es wohl vorerst keine Vier–Tage–Woche geben. „Unsere Kunden sind weltweit an sieben Tagen in der Woche aktiv. Dadurch wollen und müssen wir eine entsprechende Erreichbarkeit sicherstellen, um als Lieferant im Wettbewerb bestehen zu können“, sagt Gert Jaudas, Personalleiter bei Uhlmann. „Wir sehen deshalb bei einer flächendeckenden Umsetzung einer Vier–Tage–Woche eine große Gefahr darin, dass wir Kundenerwartungen nicht erfüllen können und auch der Wirtschaftsstandort Deutschland geschwächt würde.“

Die Idee einer Vier–Tage–Woche mit reduzierten Arbeitszeiten aber gleichbleibendem Gehalt sei aus noch einem Grund schwer umsetzbar: „Dies bei vollem Lohnausgleich zu realisieren, würde die Schere der Arbeitskosten weiter öffnen und im internationalen Vergleich eine Erhöhung der Arbeitskosten mit all den bekannten nachteiligen Auswirkungen mit sich bringen“, so Jaudas.

Flexible Arbeitszeitenregelungen für Mitarbeiter

Das Wohlergehen der Mitarbeiter liege dem Hersteller von Verpackungsmaschinen für die Pharma–Branche dennoch stark am Herzen: „Im Sinne der Work–Life–Balance bieten unsere flexiblen Arbeitszeitregelungen schon seit vielen Jahren mannigfaltige Möglichkeiten für eine individuelle Ausgestaltung. Dieses Angebot wird von unseren Mitarbeitenden sehr geschätzt“, sagt Jaudas.

Kässbohrer gehört mit seinem neuen Arbeitsmodell also noch zu einer Minderheit — und das nicht nur in Laupheim. Das geht auch aus der Studie der Hans–Böckler–Stiftung hervor: Nur zwei Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland erledigen ihre Arbeit derzeit demnach an vier Tagen. Ganz nach dem Wirkungsmechanismus von Angebot und Nachfrage könnte sich das in den kommenden Jahren aber ändern.