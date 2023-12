Rund 20 Prozent der Deutschen planen in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben als im Vorjahr. Das hat eine Umfrage von Ernst und Young ergeben. Demnach wollen die Befragten im Schnitt 250 Euro ausgeben. Zum Vergleich: 2019, im Jahr vor der Pandemie, waren es noch gut 281 Euro. Die „Schwäbische Zeitung“ hat Besucherinnen und Besucher des Donnerstagsmarkts gefragt, ob auch sie den Gürtel enger schnallen in diesem Jahr - und wo sie ihren Weihnachtseinkauf erledigen.

Katharina Warth aus Laupheim wird nach eigener Aussage in diesem Jahr tatsächlich etwas weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das liege aber daran, dass es in ihrer Familie anders als früher kein Großfamilientreffen gebe. Für ihren eineinhalb Jahre alten Sohn Louie, ihre Eltern und ihre Großeltern wird sie aber wieder Geschenke kaufen und da auch nicht bewusst weniger Geld ausgeben. Ob sie ihre Weihnachtseinkäufe lieber im Ladengeschäft oder im Internet erledigt? „Sowohl als auch“, sagt die 32-Jährige.

Menschen in Laupheim und Umgebung investieren ungefähr so viel wie im Vorjahr

Marianne Reith aus Achstetten hat in der Vorweihnachtszeit wieder ungefähr so viel in Geschenke investiert wie in den Vorjahren. Sie habe schon fast alle Geschenke zusammen, verrät sie lachend. Wie viel sie insgesamt ausgegeben hat, weiß Reith allerdings nicht. „Ich rechne nicht nach.“ Die meisten Geschenke hat sie vor Ort besorgt.

„Dieses Jahr haben wir etwas mehr Geschenke, weil zwei Enkel dabei sind“, sagt Maria Kreutle aus Achstetten. Auf viele der Geschenke seien sie zufällig gestoßen: „Es sind Kleinigkeiten zum Auspacken. Geschenke gehören zu Weihnachten einfach dazu“, betont die 69-Jährige. Ihr Ehemann Bruno (70) ergänzt auf die Frage: Einzelhandel vor Ort oder Internet? „Wir haben im Laden eingekauft.“ Der Einzelhandel böte einen klaren Vorteil gegenüber dem Internet, finden die beiden. Im Laden könne man als Kunde die Waren genau ansehen und auch anfassen.

Weihnachtseinkäufe vor Ort beliebt

„Dieses Jahr war es für mich relativ einfach“, freut sich Marianne Sontheimer aus Laupheim. Ihr Sohn habe kürzlich den Jagdschein gemacht. „Da braucht er ganz viel“, sagt sie. Besonders sparen möchte die 62-Jährige nicht: „Wenn ich etwas Sinnvolles weiß, gebe ich gerne ein paar Euro mehr aus.“ Am liebsten kauft sie die Geschenke im lokalen Handel ein. Im Falle des Jagdbedarfs ist die Laupheimerin dafür nach Neu-Ulm gefahren, weil es dort ein entsprechendes Geschäft gäbe. „Im Laden kann man die Sachen noch in die Hand nehmen.“