„Welcome Point“ in der Weihnachtspause

Seit September 2023 bietet die Stadt Laupheim in Kooperation mit der Ökumenischen Migrationsarbeit und der Evangelischen Kirchengemeinde in Laupheim das Projekt „Welcome Point“ an. Hier erhalten Menschen kostenlos Unterstützung bei der Erstellung und Bearbeitung von Briefen, Dokumenten, Anträgen sowie von Bewerbungsunterlagen, wie es in einer städtischen Mitteilung heißt. Von Donnerstag, 21. Dezember, bis einschließlich Freitag, 5. Januar, macht der Welcome -oint Weihnachtsurlaub. Ab Montag, 9. Januar, findet das Angebot wieder wöchentlich, dienstags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Schillerstraße 9, und freitags von 9 bis 11 Uhr im Rathaus in Baustetten statt.

Für Fragen steht Frau Fischbach, Integrationsbeauftragte der Stadt Laupheim, bereit unter der Telefonnummer 07392/704152 oder per Mail an