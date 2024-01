Trotz angespannter Finanzlage will Laupheim im Jahr 2024 das Klinikareal vom Landkreis übernehmen und das Gebäude zu einem Verwaltungssitz ausbauen. Welche Herausforderungen die Stadt im laufenden Jahr erwarten und wie die Stadt dem Fachkräftemangel begegnen will, erläutert Oberbürgermeister Ingo Bergmann im zweiten Teil des Jahresinterviews.

Ein Jahr nach der Klinikschließung geht es bei der Gesundheitsversorgung voran. Der Kreis investiert 2,6 Millionen Euro das Ärztehaus. Wie froh sind Sie, dass der Kreis hier unterstützt?

Ich bin sehr froh. Im letzten Jahr hatten wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis bei diesem Thema. Zu Beginn gab es einen Austausch mit den Ärzten, da ist die Idee entstanden: Wir müssen gemeinsam etwas für die Versorgung in Laupheim tun. Dass der Landkreis nun investiert, das ist für die Stadt Laupheim ein Glücksfall. Genauso positiv ist der Austausch, was die Zukunft der Klinik anbelangt. Da gehen wir Hand in Hand. Das ist ein unkompliziertes und vertrauensvolles Arbeiten.

Stichwort Klinikareal: Es laufen die Planungen, um das ehemalige Klinikgebäude als Standort für die Verwaltung auszubauen. Noch sind hier temporär Flüchtlinge untergebracht. Gibt es dazu einen aktuellen Stand?

Wir planen genau so weiter und haben laufend Termine dazu. Wir wollen damit im Frühjahr in den Kreistag und parallel in den Gemeinderat gehen. Beide Gremien haben das letzte Wort. Wir planen stufenweise: Kita, Büroflächen, Bürgerservice. Und es gibt zusätzlich noch Potenzialfläche für Praxen. Wir folgen dem Konzept, das ich am Anfang mitentwickelt habe. Gesundheitsversorgung ist wichtig, genauso eine gute und sinnvolle Nachnutzung. Das ist nicht so bei allen Klinikgebäuden im Kreis. Unser Konzept könnte wegweisend sein - unabhängig davon, dass uns natürlich eine Klinik lieber gewesen wäre. Wir fokussieren uns darauf, was wir beeinflussen können. Und dieses Projekt hat bei uns oberste Priorität.

Auch der geplante Einstieg in den sozialen Wohnungsbau, die Sanierung der Kita Radstraße oder der Ausbau der Klinik hängen an der Finanzierung. Wie will die Stadt das in den kommenden Jahren stemmen?

Durch Priorisierung. Das ist Teil der Investitionsstrategie. Wir haben eine bestimmte Summe Geld, die können wir ausgeben und dies ergibt einen Plan, den wir über die nächsten Jahre abarbeiten können.

Bei der Fertigstellung von Baumäcker- und Laubachhalle hat es 2023 gestockt. Kann dort 2024 Sport getrieben werden?

Was dies betrifft, bin ich vorsichtig geworden mit Voraussagen. Ich bin mir aber sicher, dass dies gelingen wird. Aber versprechen will ich es lieber nicht. Das haben beide Projekte gelehrt. Bei der Laubachhalle sieht es aber sehr gut aus und die Zeichen stehen auf Eröffnung im Jahr 2024. Komplizierter ist die Baumäckerhalle. Hier sind wir als Stadt nun in Vorleistung getreten, um den Fertigstellungsprozess weiterführen zu können.

Beim Thema Kinderbetreuung sorgt eine angespannte Personalsituation samt früherer Schließzeiten für Ärger unter den Eltern. Wird ihnen mit Blick auf 2026 und dem rechtlichen Anspruch auf Betreuung schwarz vor Augen?

Dieses Thema hat zwei Dimensionen: Organisation und Raumbedarf. Laupheim ist in der glücklichen Lage, dass räumliche Möglichkeiten vorhanden sind. Das ist schon mal gut. Die Verwaltung hat eine Idee und die Erfahrung, wie GT26 umgesetzt werden kann. Eine Herausforderung ist allerdings, wenn der Rechtsanspruch von vielen Eltern in Anspruch genommen wird. Dann stoßen unseren bestehenden Möglichkeiten an die Grenzen. Deshalb sind wir intensiv in die Vorbereitungen eingestiegen, um 2026 bereit zu sein. Die Frage ist aber tatsächlich, wo das Personal herkommt. In Kombination mit den Kitas ist das eine der ganz großen Herausforderungen.

Wo kommt das Personal her?

Unsere Aufgabe ist es, als Stadt eine attraktive Arbeitgeberin zu sein. Da sind wir nicht schlecht, aber wir können besser sein. Die Stadt Laupheim muss präsenter sein bei den Zielgruppen. Da wollen wir 2024 deutlich aktiver werden. Aber ich kann den Unmut der Eltern mehr wie nachvollziehen. Und ich weiß, dass man damit nicht zufrieden sein kann. Das ist jedoch kein Thema, das sich schnell lösen wird. Denn es ist kein Laupheimer Thema, der Fachkräftemangel ist überall gegeben. Wir werden laufend Ideen entwickeln. Es gibt viele Gespräche mit Eltern, wo wir diese einbinden und informieren wollen.

2023 waren auch in der Verwaltung etliche Stellen unbesetzt. Wie ist der Stand bei der Mitarbeitergewinnung? Schaffen Sie es, Ausbildungsplätze voll zu besetzen?

Bei der Ausbildung sind wir sehr aktiv. Da sah die Situation im September sehr gut aus. Wir haben auch positive Zeichen bei anderen offenen Stellen. Im Einwohnermeldeamt hatten wir Abgänge, aber dort sieht es mittlerweile deutlich besser aus. Das stimmt hoffnungsvoll. Auch bei anderen Stellen, die lange unbesetzt waren, tut sich was. Aber es ist ein zäher Prozess, der sehr viel Geduld und auch Geld braucht und bei dem man dranbleiben und aktiver werden muss. Wir haben beispielsweise mit Bewerbern für eine Stelle in der Stadtplanung eine Kneipentour gemacht. Wir versuchen, hier neue Wege gehen.

Im Rathaus sind mittlerweile viele Schlüsselpositionen mit einer jungen Mannschaft besetzt. Gibt es da eine gewisse Aufbruchstimmung?

Ich bin froh, dass wir diese Stellen und Führungspositionen besetzen konnten. Man merkt, dass im Haus eine Erwartungshaltung, aber auch eine große Freude da ist. Ich merke bei den Führungskräften, dass sie hochmotiviert sind, neue Ideen einbringen, Themen anpacken wollen und sie offen sind, Verwaltung neu und aus Bürgersicht zu denken. Das ist sehr positiv. Aber klar, Veränderungen brauchen Zeit. Aber es stimmt mich sehr positiv, dass wir eine gute Truppe sind.

Der Gemeinderat ist mitten in den Haushaltsberatungen. Bis wann rechnen Sie damit, dass der Entwurf vom Regierungspräsidium genehmigt wird?

Am 29. Januar findet die zweite Lesung des Haushaltes statt und wir hoffen, dass nach der Verabschiedung die Genehmigung zwischen Fasnet und Ostern erfolgt. Je schneller, desto besser.

Das Finanzdezernat hat zur besseren Planung ab 2025 einen Doppelhaushalt empfohlen. Ist dies mit Blick auf den kurzfristigen Gewerbesteuereinbruch nach wie vor sinnvoll?

Künftig macht der Doppelhaushalt eine noch genauere Planung notwendig. Daher sehe ich nicht, dass er nur für gute Zeiten sinnvoll ist. Nachtragshaushalte werden dann allerdings eher zum Standard gehören. Dennoch sind es nach wie vor zwei einzelne Haushalte. 2025 einer und 2026 einer, die gemeinsam eingebracht werden. Ich sehe da keinen Grund, davon abzuweichen. Es ist eine andere Herangehensweise, die nicht die Verantwortung irgendwo anders hin verschiebt. Es wird eine Umstellung, das ist klar. Wir werden aber laufend kontrollieren, ob es der richtige Weg ist und sonst gegebenenfalls gegensteuern.

Mit eine der größten Herausforderungen ist die Flüchtlingssituation. Wie kommt Laupheim mit der Situation klar?

An unserer Situation hat sich im Vergleich zum letzten Interview im August nichts verändert. Unser städtisches, dezentrales Konzept funktioniert. Die Stadtverwaltung bekommt nach wie vor Wohnungen angeboten, wo wir Menschen unterbringen können und keine Turnhalle schließen müssen. Das ist gut. Wir gehen davon aus, dass wir die Zahlen auch im neuen Jahr stemmen können. Kreisweit ist die Situation aber sehr angespannt. Meine Fragen und Bedenken sind, wie es weiter gehen soll? Es ist unsere Pflichtaufgabe, die geflüchteten Menschen unterzubringen.

Aber wie geht es weiter mit der Integration? Wie fördern wir diejenigen, die wollen und sanktionieren jene, die nicht wollen? Das ist eine große Herausforderung. Ich begrüße ausdrücklich Bestrebungen, den Zuzug zu reglementieren. Denn was passiert, wenn die Gebäude voll belegt sind und noch mehr Menschen kommen? Wie können wir den Menschen gerecht werden? Da fehlen mir tatsächlich Antworten aus Berlin. Auf unserer untersten staatlichen Ebene, den Kommunen, trifft die Theorie auf die Wirklichkeit. Eine Realität: Die Kolleginnen im Ausländeramt arbeiten am Limit.

2024 ist Kommunalwahl. Wie hoch ist die Befürchtung, dass die Arbeit im Gemeinderat durch den Wahlkampf samt seinen Versprechungen und Positionen leidet?

Die Kommunalwahl ist ein bestimmendes Thema im Frühjahr 2024. Die Wahl wird natürlich auch den Diskurs beeinflussen. Unsere Haushaltslage lässt Luftschlösser allerdings nicht zu. Aber bisher hatten wir eine sehr sachliche Diskussion, für die ich dem Rat dankbar bin. Ich bin mir sicher, dass wir diesen gemeinsamen Weg auch 2024 fortsetzen.

Aber darf ich zur Wahl was anderes sagen: Meine größere Befürchtung ist, dass die Wahlbeteiligung niedrig sein wird. Daher schon jetzt der dringende Aufruf, dass die Bürgerinnen und Bürger sich aktiv einbringen und auf die Listen gehen. Der Gemeinderat ist das wichtigste Entscheidungsorgan unserer Stadt. Hier werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Das ist eine spannende und wichtige Aufgabe. Hier kann ich direkt mit meiner Stimme etwas bewirken. Für die Wahl hoffe ich auf eine höhere Wahlbeteiligung als zuletzt.

Viele Bürgermeister sagen, es ist wichtig, im Kreistag vertreten zu sein. Sie können nicht kandidieren, da Sie in Ulm wohnen. Gibt es Ambitionen auf einen Umzug?

Im vergangenen Jahr hat sich mein Lebensmittelpunkt von Ulm nach Laupheim verlagert. Neben der Arbeit im Rathaus nehme ich sehr viele Termine, oft am Abend, wahr. Auch wenn sich unser Familienwohnsitz in Einsingen befindet und die Kinder dort zur Schule und in den Kindergarten gehen, empfinde ich mich mittlerweile als Laupheimer.

Leider lassen es die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht zu, dass ich meinen Erstwohnsitz, etwa durch eine Wohnung, verlege. Eine Änderung dieser Regelung wäre sicher wünschenswert, da sich mein Lebensmittelpunkt, wie beschrieben, nach Laupheim verlagert hat. Was die Vernetzung im Kreis betrifft, bin ich sehr engagiert und stehe im ständigen Austausch mit Kreisräten, Kollegen und dem Landkreis. Wie man beim Thema „Klinik“ sieht, ist dies ebenfalls ein wichtiger Faktor.

Am 24. Januar eröffnet die neue Dauerausstellung im Museum. Was dürfen die Bürger dort künftig erwarten? Auf was freuen Sie sich am meisten?

Die neue Dauerausstellung ist sehr emotional und gespickt mit hervorragenden Exponaten rund um das Zusammenleben von Christen und Juden. Man erhält einen einmaligen Blick in die Geschichte unserer Stadt. Die hochwertige Gestaltung und die außergewöhnlichen Exponate verleihen unserem Museum eine noch höhere Bedeutung, als es bereits besitzt. Mein persönliches Highlight ist eine Telefonzelle aus der „Hopfenhandlung Steiner“.