Weinzentrale Eberle spendet insgesamt 6000 Euro an Tafelläden

Anstatt der jährlichen Weihnachtspräsente an ihre Kunden hat die Weinzentrale Eberle aus Laupheim wiederholt an den Martinusladen Laupheim, an den St. Martinsladen Ochsenhausen und die Tafelläden in Biberach, Ehingen, Ulm, Isny, Wangen, Bad Wurzach, Leutkirch und Bad Schussenried insgesamt 6000 Euro gespendet. Es sei ein großes Anliegen, die regionalen Tafelläden zu unterstützen und damit zu helfen, wo Hilfe und Unterstützung dringend benötigt wir, heißt es in der MItteilung der Weinzentrale Eberle.