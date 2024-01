Weinseminar der VHS Laupheim

Die VHS Laupheim veranstaltet das Weinseminar „Literweine - Schoppenweine - Vesperweine“ am Freitag, 2. Februar, 18 bis 21.30 Uhr, in den Räumen der VHS am Stadtbahnhof (Kurs AL3701). Viele Winzer hätten keine Literqualität in ihrem Angebot mehr, obwohl sie oft ein Einstieg, der Türöffner, seien, heißt es in der Mitteilung. Weine aus der Literflasche würden unkomplizierten Weingenuss für jeden Tag liefern - und das bei einem oft sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei dem Seminar mit Dozent Frank Schmidt werden Weine aus verschiedenen deutschen Regionen verkostet.

Anmeldung und Infos bei der VHS Laupheim unter Telefon 07392/150130 oder auf www.vhs-laupheim.de