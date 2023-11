Was Unmöglichkeitsprognosen über die Zukunft aussagen

Zukunftsforscher Bernd Flessner von der Uni Erlangen-Nürnberg hält am Donnerstag, 16. November, von 18.30 bis 20.30 Uhr in der VHS am Stadtbahnhof einen Vortrag. Er spricht über Unmöglichkeitsprognosen, mit denen Experten und Wissenschaftler immer wieder in Erscheinung treten.

Nanotechnologie? Die Landung auf dem Mond? Künstliche Intelligenz? Alles wurde von ausgewiesenen Experten für unmöglich erachtet ‐ und wenig später dann doch realisiert. Somit liefern Unmöglichkeitsprognosen, die von der Öffentlichkeit schnell vergessen werden, wichtige Hinweise auf eine mögliche Zukunft. Der Vortrag lotet diesen Zusammenhang auf durchaus auch humorvolle Art und Weise aus. Der Eintritt kostet acht Euro an der Abendkasse. Anmeldung und Infos bei der VHS Laupheim, Telefon 07392/150130 und online www.vhs-laupheim.de