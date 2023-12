Aus einer Plastikbox löffelt Aya Chakor roséfarbenes Pulver in eine Schüssel und rührt es mit Wasser an. Mithilfe der weichen, binnen Minuten aushärtenden Masse, die dabei entsteht, möchte der Zahnarzt Julius Strobel bei einer Patientin einen Gebissabdruck machen.

Aya Chakor assistiert ihm mit geübten Handgriffen. Sie ist eine von drei jungen Frauen aus Marokko, die in den Praxen der Familie Strobel in Laupheim und Schemmerhofen zu Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) ausgebildet werden.

Industrie greift viele Schulabgänger ab

„Wir haben 2022 begonnen, gezielt Auszubildende aus dem Ausland zu uns zu holen, weil wir seit einiger Zeit fast keine Bewerbungen mehr aus dem heimischen Umfeld bekommen“, berichtet Thomas Strobel; er praktiziert seit 30 Jahren, mittlerweile gemeinsam mit Tochter, Sohn und Schwiegertochter.

Als wichtige Gründe für den Mangel erkennt er den allseits entbrannten Wettbewerb um Schulabgänger - „die Industrie greift unheimlich viele ab“ -, die stetig gewachsene Zahl an Berufsbildern und die vergleichsweise unattraktiven Arbeitszeiten in Zahnarztpraxen, mit einer längeren Mittagspause zwar, dafür aber bis in die Abendstunden.

Die Auszubildende Aya Chakor aus Marokko bereitet das Material für einen Gebissabdruck vor. (Foto: Roland Ray )

Erschwerend kommt hinzu, dass während der Corona-Pandemie Berufsinformationsbörsen und andere Möglichkeiten, um Azubis zu werben, entfielen. Davon abgesehen, so Thomas Strobel, sei die Fluktuation bei Zahnmedizinischen Fachangestellten ohnehin hoch.

Überwiegend Frauen ergreifen diesen Beruf, aus familiären Gründen pausieren später viele oder arbeiten in Teilzeit. Schwangere sind wegen der Infektionsgefahr am Zahnarztstuhl unverzüglich freigestellt.

Wie Zahnarzt Strobel neuen Nachwuchs gewinnen will

„Als die personellen Probleme zunahmen, haben wir nach neuen Wegen gesucht, Nachwuchs für unsere Praxen zu gewinnen“, sagt der Zahnarzt. Fündig wurde Strobel bei der Arab Medical Care Company (Aramcco) in Stuttgart. Das Unternehmen vermittelt unter anderem Auszubildende und Fachpersonal im Medizin- und Pflegesektor aus Nordafrika und dem Mittleren Osten nach Deutschland.

„Medizinische Ausbildungsberufe für Frauen sind in Ländern wie Marokko sehr angesehen“, weiß Strobel. Die Interessentinnen haben Abitur, sie müssen Deutschkenntnisse nachweisen. „Von der Agentur haben wir Bewerbungsunterlagen mit Foto und Lebenslauf erhalten und so eine Vorauswahl treffen können“, schildert Elisabeth Strobel, zuständig für das Praxismanagement. „Bei Video-Konferenzen konnten wir uns dann ein genaueres Bild von den Kandidatinnen machen.“

Drei Auszubildende aus Marokko

Drei Ausbildungsverhältnisse kamen so zustande. Sie bedurften jeweils eines mehrmonatigen Vorlaufs - zunächst wanderten die Verträge zur Unterschrift hin und her und an die Zahnärztekammer, dann erwies sich die Bearbeitung der erforderlichen Visa durch die deutsche Botschaft in Rabat als Geduldsprobe.

Die erste Auszubildende aus Marokko konnten Strobels im August, die zweite im November 2022 willkommen heißen. Beide sind jetzt im zweiten Lehrjahr. Die dritte angehende ZFA aus dem Königreich am Atlasgebirge hat dieses Jahr im September begonnen. Alle drei - Aya Chakor, Oumaima Slaytane und Kaoutar Chhaib - wohnen in Biberach.

Eineinhalb Tage pro Woche besuchen sie den Unterricht für Zahnmedizinische Fachangestellte an der Berufsschule in Aulendorf. Die Ausbildung in Theorie und Praxis umfasst die Assistenz bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen des Zahnarztes, die Patientenbetreuung und die Praxisorganisation und -verwaltung.

Ein „Glücksgriff“ für die Laupheimer Praxis

„Am Anfang ist natürlich alles hier komplett neu für die jungen Frauen“, sagt Thomas Strobel. „Aber sie finden sich erstaunlich schnell zurecht. Wir machen sehr gute Erfahrungen mit ihnen. Sie sind motiviert und zuverlässig und gehören in der Berufsschule zu den Besten. Für uns sind sie ein Glücksgriff und dürften gerne bleiben.“

Das scheint keineswegs ausgeschlossen. „Bei uns zu Hause sind die beruflichen Perspektiven nicht so gut“, erzählen Aya (22), aufgewachsen in einer Kleinstadt bei Tanger, und Kaoutar (23) aus Agadir im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Eine berufliche Zukunft in Deutschland können sich beide vorstellen.

Schon ein eingespieltes Team: Zahnarzt Thomas Strobel und Ahmad Alhasan, der seit September eine Ausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten macht. Foto: Roland Ray (Foto: Roland Ray )

Junger Syrer mit ehrgeizigen Plänen

Thomas Strobel resümiert: „Ohne Mitarbeitende mit Migrationshintergrund wäre unser Praxisbetrieb in der jetzigen Form nicht darstellbar.“ Zum aktuell 18-köpfigen Team gehören, teils langjährig, auch Frauen mit familiären Wurzeln in Rumänien, der Türkei und der ehemaligen Sowjetunion.

Und Ahmad (20) aus Syrien, ZFA-Azubi seit September. 2016 als Flüchtling nach Deutschland gekommen, begann er zunächst eine Lehre als Mechatroniker, begeisterte sich dann aber während eines Schnupperpraktikums für die Welt der Zahnheilkunde und entwickelt Ehrgeiz, das Abitur nachzuholen und bis in ein paar Jahren Zahnmedizin zu studieren. Sein Chef traut ihm das zu.