Oberschwaben, von der Eiszeit geprägter Landstrich zwischen Donau und Bodensee, Alb und Iller, ist reich an Wiesen und Wäldern, Mooren, Rieden und Gewässern, die vielen, zum Teil selten gewordenen Tieren und Pflanzen Lebensraum bieten. Diesen Schatz möchten 22 Fotografinnen und Fotografen aus der Region den Menschen mit dem Projekt „Naturjuwelen Oberschwabens“ vor Augen führen und sie für die heimische Natur begeistern.

Entstanden sind ein Bildband, eine Wanderausstellung und eine Multivisionsschau. Die Ausstellung hat am Sonntag, 26. November, in der städtischen Galerie Schranne in Laupheim Premiere. Der Eintritt ist frei, Beginn um 16.30 Uhr.

Zur Eröffnung spricht Oberbürgermeister Ingo Bergmann. Zu sehen sind die Bilder in der Schranne bis 17. Dezember, donnerstags bis samstags von 17.30 bis 19 Uhr, sonntags von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Die Multivisionsschau wird am 26. November im Kulturhaus Schloss Großlaupheim erstmals gezeigt. Zugleich präsentiert das Projektteam offiziell den Bildband „Naturjuwelen Oberschwabens“. Diese Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es online unter www.kulturhaus-laupheim.de und an der Abendkasse.