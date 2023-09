Es ist spätsommerlich kühl an diesem Morgen im Waldkindergarten Hölzle im gleichnamigen Waldstück am Rand von Laupheim. Wolken hängen wie dicker Brei am Himmel und die von Regen und Nacht noch feuchte Erde riecht intensiv und frisch. Hackschnitzel auf dem Boden sorgen dafür, dass der Weg zum Bauwagen trocken bleibt. Bunte Rucksäcke und Jacken hängen daran. Damit die auch bei Regen trocken bleiben, sind kleine Dächer darüber festgeschraubt. Man hört Kinder lachen und rufen. Erzieher Christian Seeburger und Erzieherin Heike Wenz sind mit ihnen ein Stück in den Wald hinein gegangen.

„Das ist ein Vorteil des Waldkindergartens“, sagt die Erzieherin Bettina Brandt. „Draußen ist die Lautstärke nicht so hoch. Es kommt selten vor, dass wir ein Kind ermahnen müssen, dass es still sein soll.“ Bettina Brandt sitzt im Bauwagen und arbeitet am pädagogischen Programm zusammen mit Simone Hartmann. Die Kita–Mama ist Mitglied im Vorstand der Einrichtung, die als Verein organisiert ist.

Leitung seit zwei Wochen

Vor zwei Wochen hat Brandt die Leitung der Einrichtung übernommen. Vorübergehend. Dafür hat sie ihren Arbeitsumfang aufgestockt, von 40 auf 80 Prozent. Da die 58–Jährige neben ihrem Job als Erzieherin noch als Yogalehrerin tätig ist, möchte sie aber gerne spätestens zum Jahresbeginn 2024 wieder reduzieren und die Führung des Waldkindergartens abgeben — vorausgesetzt, die Einrichtung findet eine neue Leitung.

Auf der Suche danach ist der Kindergarten, der vor sieben Jahren aus einer Elterninitiative entstand, seit Anfang Juni. Da hatte die Leiterin aus privaten Gründen die Kündigung eingereicht. „Wir haben dann gleich eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, aber leider ohne Erfolg“, sagt Simone Hartmann. Auch über verschiedene Portale im Internet und Mitteilungsblätter hat es der Vorstand schon versucht. „Wir sind noch voller Hoffnung, eine Leitung zu finden“, sagt Hartmann. Man merkt ihr aber auch die Sorge an.

Ohne neue Leitung muss der Kindergarten vielleicht schließen

Wie Hartmann und Brandt berichten, hätte Christian Seeburger sich vorstellen können, diese Aufgabe zu übernehmen. Das Problem: Seeburger ist Handwerker und hat eine Ausbildung zum Arbeitserzieher absolviert. Damit dürfe er zwar fachfremd mit den Kindern arbeiten, aber nicht die Leitung übernehmen, erklärt Hartmann.

Ohne die pädagogische Fachkraft hat der Kindergarten aber keine Betriebserlaubnis und müsste schließen. „Das wäre fatal“, so Hartmann. Zum einen müssten 20 Kinder auf andere Kindertageseinrichtungen verteilt werden. Zum anderen haben Eltern und Erzieher viel Eigenleistung in den Waldkindergarten gesteckt und in der Zeit vieles aufgebaut. Neben dem Bauwagen, der von der Stadt gestellt wurde, gibt es auf dem Gelände unter anderem noch eine Spielhütte, einen großen Sandkasten, ein Waldsofa und eine Werkstatthütte.

Leitung in Teilzeit möglich

Laut Brandt und Hartmann gibt es viele gute Gründe, um in der Einrichtung zu arbeiten. Einen großen Vorteil sieht Simone Hartmann darin, dass die neue Leitung auch in Teilzeit arbeiten könnte. „Wir stellen im Oktober eine zusätzliche Kraft ein“, erklärt sie. Deshalb sei es möglich, dass die Leitung nur zu 70 oder 80 Prozent arbeitet.

Weitere Pluspunkte seien die verhältnismäßig überschaubaren Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr und die familiäre Stimmung in dem einzügigen Kindergarten. „Wir sagen hier alle du zueinander“, sagt Bettina Brandt und meint damit Eltern wie Kollegen. Für die Erzieherin ist der größte Trumpf aber der Arbeitsplatz selbst: „Ich denke jedes Mal, wenn ich hierherkomme: Mei, hab ich einen schönen Arbeitsplatz“, sagt die 58–Jährige.

Wald als perfektes Umfeld für Kinder und Erzieher

Für Bettina Brandt ist der Wald auch das perfekte Umfeld für die Kindergartenkinder: „Sie können hier ihren natürlichen Bewegungsdrang und ihre Kreativität voll ausleben. Die Natur bietet alles, was ein Kind braucht“, ist sie überzeugt.

Die Kinder können in der Einrichtung sogar einen Werkstattführerschein machen und dürfen dann im freien Spiel die kleine Hobelbank in der Werkzeughütte nutzen. „Dafür hole ich immer Abfallholz von Schreinereien ab“, erklärt Erzieherin Heike Wenz, die mittlerweile mit den Kindern aus dem Wald zurückgekommen ist. Nun gibt es eine Stärkung im Essenszelt neben dem Bauwagen. Die Kinder haben ihre Tupperboxen ausgepackt. Zu den mitgebrachten Broten gibt es frisches Gemüse. Karotten, Gurken, Kohlrabi.

Der Wolkenbrei am Himmel ist mittlerweile nicht mehr ganz so dick. Hier und da blitzt sogar ein bisschen Blau hindurch. Für die Kinder ist es ein ganz normaler Morgen in ihrer Kindertageseinrichtung. Für Interimsleiterin Bettina Brandt ist es undenkbar, dass es das vielleicht bald nicht mehr geben könnte: „Zumachen, das kann ich mir gar nicht vorstellen“, sagt sie entschlossen.