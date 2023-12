VW brennt nach technischem Defekt

Auf einem Großparkplatz in Laupheim geriet am Donnerstag ein Auto in Brand. Wie die Polizei meldet, war um 9.50 Uhr eine 65-Jährige mit ihrem VW in der Ehinger Straße unterwegs. Dort parkte sie auf einem Parkplatz. Wie die Frau später der Polizei berichtete, konnte sie eine Stichflamme im Bereich des Scheibenwischermotors erkennen und verließ daraufhin das Fahrzeug. Noch bevor die Feuerwehr am Brandort eingetroffen war, konnten Passanten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für das Feuer gewesen sein. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.