VR-Bank unterstützt Demenz-WG mit 2000 Euro

Mit 2000 Euro greift die VR-Bank-Stiftung dem Seniorenzentrum Laupheim und der Sozialstation Laupheim-Schwendi bei der Anschubfinanzierung eines besonderen Projekts finanziell unter die Arme: Der Einrichtung einer Wohngemeinschaft für demenziell erkrankte Menschen in Laupheim. Die Stiftungsvorstände Stephanie Bernickel und Marion Fakler haben den symbolischen Scheck Bettina Michelis, Geschäftsführerin des Seniorenzentrums, und Monika Adolph, Pflegedienstleitung und Initiatorin der WG, überreicht.

Die Demenz-WG „Haus Lichtblick“ im Wohngebiet Klausenteich bietet drei Damen, die demenziell erkrankt sind, ein Zuhause. „Für an Demenz erkrankte Menschen ist eine solche WG eine sinnvolle Alternative zum Pflegeheim, weil sie meist nicht Pflege, sondern Betreuung brauchen“, so Bettina Michelis. In dem ruhig gelegenen Einfamilienhaus mit Garten werden seit Juli drei demenzkranke Damen von einer 24-Stunden-Präsenzkraft und weiteren Fachkräften betreut. „Für Demenzkranke ist eine vertraute, familiäre Umgebung wichtig“, erläutert Monika Adolph. So haben die drei ihre jeweiligen Zimmer mit Möbeln und Gegenständen aus ihren bisherigen Wohnungen eingerichtet. Wohnzimmer, Küche und Bad nutzen sie gemeinsam. „Die Idee einer Demenz-WG hat uns sofort überzeugt“, sagt Stephanie Bernickel, Vorständin der VR-Bank-Stiftung. „Mit den 2.000 Euro unterstützen wir das ,Haus Lichtblick’ sehr gerne, weil es ein schöner und innovativer Baustein in der Seniorenpflege beziehungsweise. -betreuung ist.“