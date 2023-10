VR Bank Laupheim-Illertal spendet zwei VRmobile

Der Martinusladen in Laupheim sowie das Seniorenzentrum in Rot an der Rot können hilfsbedürftige Menschen künftig noch besser unterstützen: Möglich macht dies eine Spende von zwei Fahrzeugen durch die VR Bank Laupheim-Illertal. Stephanie Bernickel, Vorständin, und Marion Fakler, Unternehmenskommunikation, überreichten der Leiterin des Martinusladens Rosa Demuth sowie Samantha Kramp vom Seniorenzentrum Rot an der Rot am 29. September auf Schloss Solitude die Fahrzeugschlüssel, wie einer Mitteilung der Bank zu entnehmen ist.

Gestiftet haben die VRmobile Kundinnen und Kunden der Genossenschaftsbank, indem sie Monat für Monat Gewinnspar-Lose erworben haben. „Gemeinsam mit unseren Gewinnsparerinnen und Gewinnsparern übernehmen wir als Genossenschaftsbank Verantwortung in der Region“, sagte Stephanie Bernickel bei der Übergabe. „Wir freuen uns sehr, mit der Spende von zwei VRmobilen den Martinusladen und das Seniorenzentrum bei der Versorgung hilfsbedürftiger Menschen zu unterstützen. Mit der Fahrzeugspende tragen wir zur Mobilität der Helferinnen und Helfer bei“, wird Marion Fakler in der Mitteilung zitiert.

Mit dem geräumigen VW Caddy können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Martinusladens Lebensmittelspenden abholen. „Ein solches Fahrzeug hilft uns sehr, die logistischen Herausforderungen zu bewältigen“, schwärmt Rosa Demuth. Über ihren neuen VW Polo freuen sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums in Rot an der Rot: „So kommen wir künftig leichter zu unseren Einsätzen“, sagt Samantha Kramp.

Die VRmobile stehen den beiden Einrichtungen auf Leasingbasis für drei Jahre zur Verfügung. Der Wert der Spende beläuft sich auf insgesamt 28.000 Euro. Finanziert wird die Spende aus dem Spendentopf des Gewinnsparens der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal.

So funktioniert das Gewinnsparen: Ein Los kostet zehn Euro, davon gehen 7,50 Euro auf ein Sparkonto, 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesem werden pro Los rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen in der Region gespendet. Das gesamte Spendenaufkommen der Bank beträgt jährlich etwa 190.0000 Euro.

Mit der Spende der VRmobile beteiligt sich die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal an einem Projekt der baden-württembergischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, die in diesem Jahr insgesamt 101 VRmobile an gemeinnützige Pflege- und Sozialdienste im ganzen Land spenden.