Vortrag zur Geschichte Oberschwabens im Schlosscafé Laupheim

Die Gesellschaft für Geschichte und Gedenken (GGG) lädt die Mitglieder und Interessierten zu einer Buchvorstellung am Mittwoch, 10 Januar, ab 18.30 Uhr ins Schlosscafé in Laupheim ein. Peter Eitel, ehemaliger Stadtarchivar aus Ravensburg und GGG-Mitglied, liest aus dem dritten Band seiner Buchveröffentlichung „Geschichte Oberschwabens im 19. und 20. Jahrhundert“. Dieser umfasst die Jahre 1918 bis 1952 und fand laut Ankündigung in den Medien große Beachtung.

Schwerpunkte der Lesung bilden die Anfänge des Nationalsozialismus in der Weimarer Republik, die Rassenpolitik der Nationalsozialisten, der Terror gegen die jüdische Bevölkerung in Oberschwaben,sowie die Formen des Widerstands. Auch das Chaos der letzten Kriegstage und die ersten Wochen der Besetzung Oberschwabens durch die Franzosen kommen zur Sprache.