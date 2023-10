Vortrag über Angststörungen im evangelischen Gemeindehaus

Der Gemeindeclub Laupheim veranstaltet am Dienstag, 31. Oktober, von 18 bis 20 Uhr einen Vortrag zum „Angststörungen aus psychotherapeutischer Sicht“ im großen Saal im evangelischen Gemeindehaus. Es referieren Herr Dr. Köppelmann und Frau Dr. Saßmannshausen von der SINOVA-Klinik in Aulendorf. Die beiden ergründen, was im Körper abläuft, wenn man Angst empfindet und erklären, warum Angst überlebenswichtig ist. Sie unterscheiden zwischen Ängsten, die alle Menschen erleben, weshalb viele sie am besten gemeinsam bewältigen können und Angststörungen, die behandlungsbedürftig sind. Der Eintritt ist frei.