Vorbereitungen für Stadtputz in Laupheim starten

„Wir geben Müll nen Korb!“- Die Stadt Laupheim organisiert 2024 wieder den traditionellen Stadtputz. Die Sammelaktion läuft vom Freitag, 8. März, bis zum Samstag, 23. März. Neben den Schulen lädt die Stadt Laupheim Vereine, Gruppen und Einzelpersonen dazu ein, mitzuhelfen. Die Stadt Laupheim unterstützt mit Müllzwickern, Müllsäcken, Warnwesten und der Müllentsorgung. Interessierte, die für Hochglanz in der Stadt und in der Landschaft sorgen wollen können sich an die Stadt Laupheim, Amt für Tiefbau und Umwelt, Frau Jule Pfänder, Telefon 07392/704151 oder per Mail an [email protected] wenden.