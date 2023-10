An einem Waldrand auf der Gemarkungsgrenze von Untersulmetingen und Rißtissen (Pfeil) stand der Galgen, mit dem der ukrainische Zwangsarbeiter Dimitrij Siwidow am 20. Oktober 1943 hingerichtet wurde (oben), eine schlichte Metallplatte erinnert an ihn auf dem „Russenfriedhof“ in Biberach (unten), das Standesamt Untersulmetingen hat seinen Tod mit dieser Sterbeurkunde dokumentiert.

(Foto: Archiv Michael Schick )