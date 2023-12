Das Sporthaus in Laupheim, 1973 als „Sport Erhardt“ gegründet und heute unter dem Namen „Harry’s Sportshop“ geführt, feiert heuer Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen. Im Jahr 1990 hat Harry Remane das Laupheimer Geschäft übernommen. Seither hat er viele sportliche Trends kommen und gehen sehen. Seine Offenheit gegenüber Neuheiten hat er sich aber bis heute bewahrt.

Harry Remane macht sein Hobby zum Beruf

„Ich war Sportler aus der Windel raus“, sagt Remane und lacht. Es ist wohl einer der Gründe, warum der Laupheimer bis heute ein Funkeln in den Augen hat, wenn er über Sport und dazugehörige Ausstattung spricht. Seit seiner Kindheit hat sich die Sportwelt enorm verändert. Den Wandel hat er als Einzelhändler hautnah miterlebt. „Ich habe alle Entwicklungen mit Freude mitgemacht“, betont der 61-Jährige.

Hätte ich mir ein Traumgeschäft aussuchen können, wäre es das gewesen. Harry Remane

Nach der Schule steht für Remane fest, dass er sein leidenschaftliches Hobby zum Beruf machen möchte. Er liebäugelt mit einem Sportstudium, entscheidet sich aber, als sich im Jahr 1980 die Möglichkeit ergibt, für eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei „Sport Erhardt“ in Laupheim. Sein weiterer Werdegang führt ihn nach der Ausbildung weg aus Laupheim.

Über Umwege landet er aber 1985 wieder bei seinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb - inzwischen unter Leitung von Werner Burgey. Dort arbeitet Remane, bis er sich 1989 mit der Übernahme von „Sport Huber“ in Munderkingen selbstständig macht. Damals wird „Harry’s Sportshop“ geboren.

Heutiger Standort ist sein Geschäft der Träume

Nach einem Jahr klopft Burgey bei Remane wieder an und bietet ihm an, das Sporthaus in Laupheim zu übernehmen. Remane zögert nicht lange und schlägt zu. In den folgenden Jahren modernisiert und erweitert er das Geschäft. Als sich ihm 2015 die Möglichkeit bietet, an den heutigen Standort in der Mittelstraße 51 zu ziehen, an dem zuvor die Firma „Quick Schuh“ ihr Geschäft hatte, fackelt er nicht lange.

Der Hula-Hoop hat während der Corona-Pandemie ein Revival erlebt. Harry Remane

„Hätte ich mir ein Traumgeschäft aussuchen können, wäre es das gewesen“, sagt der Einzelhändler. In dem Gebäude kann er seine Vision von einem modernen, großen Sportgeschäft für Kunden und Angestellte verwirklichen.

Seit seinen Anfängen hat Remane allerhand an sportlichen Trends miterlebt. Einige davon belächelt er heute, andere sind für ihn Meilensteine der Sportgeschichte. Wenn er aus seiner langjährigen Berufserfahrung eines gelernt hat, dann, dass „alles, was enorm gehypt wird, auch wieder stark abfällt“.

Viele Trends kehren in neuem Gewand zurück

In manchen Fällen erleben die Trends von damals im Heute aber auch ein Comeback. „Der Hula-Hoop hat während der Corona-Pandemie ein Revival erlebt“, berichtet Remane. Damals sei der Ansturm auf die Reifen so groß gewesen, dass es weltweit zu Nachschubproblemen kam. Und Remane kann viele solcher Beispiele aufzählen.

Als Skifahrer finde ich per se alles spannend, was sich unter den Füßen bewegt. Harry Remane

„Ich muss manchmal darüber lachen: Was bei uns das Seilhüpfen war, ist heute als Speed-Rope bekannt“, sagt er. Frühere Trends kehrten oft in verbesserter oder modifizierter Form wieder zurück.

Remane selbst fuhr von Beginn an auf alle Sportgeräte mit Rollen ab. „Als Skifahrer finde ich per se alles spannend, was sich unter den Füßen bewegt“, schwärmt er. So hat er die Entwicklung des klassischen Rollschuhs zu dessen Nachfolger miterlebt. „Die Inlineskates haben die Rollschuhe damals komplett vom Markt geschossen.“

Manche Trends schaffen es dauerhaft ins Sortiment

Remane erinnert sich noch an die ersten Modelle, die er in seinem Laden verkauft hat. „Jeder wollte Inlineskates haben. Wir haben es nicht geschafft, die Ware schnell genug vom Lager in die Auslage zu stellen“, schildert der Händler. Damals boten er und sein Team auch Einsteigerkurse an, in denen Fahren, Bremsen und Fallen gelehrt wurde.

Heute verkaufen wir wieder zu 90 Prozent das klassische Skateboard. Harry Remane

Nach dem großen Run habe sich die Nachfrage, wie häufig in solchen Fällen, auf einem normalen Niveau eingependelt. „Wir sind alle Inlineskates gefahren und haben die Fahne hochgehalten. Bis heute verkaufen wir Inlineskates.“

Eine ähnliche Entwicklung hat Remane mit den Skateboards erlebt. Diese kamen zwar auf, bevor er im Geschäft war, sind aber nach wie vor gefragt. Zwischenzeitlich wurden sie allerdings in den Nullerjahren von dem Hype um Longboards, Pennyboards und andere Variationen zwischenzeitlich abgelöst, um in den vergangenen Jahren ein Comeback zu feiern.

„Heute verkaufen wir wieder zu 90 Prozent das klassische Skateboard“, sagt Remane. Aus den Regalen verschwunden sei das kurzzeitig begehrte Kickboard, das aber recht teuer war. Was sich vor allem als Sportgerät bei Mädchen nach wie vor Beliebtheit erfreue, sei das Waveboard.

Offenheit gegenüber Neuheiten über viele Jahre bewahrt

Weiterentwickelt hätte sich der wohl allen bekannte Cityroller. Das einst begehrte Fortbewegungsmittel der Kinder der 90er findet sich heute vor allem als Sportgerät in den Funparks, die Skateboarder und Bmx’er vor Jahren bereits für sich erschlossen hatten. „Der Cityroller hat sich als Stuntroller zum Teenager-Sportgerät weiterentwickelt.“

Ich bin gespannt auf neue Trends und hoffe, dass ich im Geiste jung bleibe und alle Entwicklungen mit Begeisterung mitmache. Harry Remane

Einmal in Fahrt, fallen dem Einzelhändler immer weitere „Must-haves“ vergangener Tage ein, von Power-Balance-Armbändern über Frisbee und Slackline bis hin zu Spikeball. „Ich bin gespannt auf neue Trends und hoffe, dass ich im Geiste jung bleibe und alle Entwicklungen mit Begeisterung mitmache.“ Er habe immer viel Wert darauf gelegt, alles auszutesten und dies auch seinen Mitarbeitern ans Herz gelegt. „Der Sport lebt einfach von Emotionen“, sagt Remane. Dies und die abwechslungsreiche Arbeit in einem Sportvollsortimenter treibe ihn und sein Team an.

Die nächste Generation steht mit Sohn Nico schon in den Startlöchern. Sein Sohnemann bringe auch eigene Interessen mit: „Sein Steckenpferd ist Darts“, schildert Remane. Auch eine Sportart, die einmal jährlich, wenn an der Darts-WM im Londoner Ally Pally die Pfeile auf die Scheibe fliegen, einen enormen Hype erlebt.