Von Beziehungsgeflechten und Webfehlern

Szenograf Detlef Daiber-Weitz (Foto: Christian Reichl) und sein Team haben die neue Dauerausstellung im Museum zur Geschichte von Christen und Juden mitgestaltet. (Foto: Christian Reichl )

Dünne Fäden, die sich zu Bändern und Stoffen verweben: Textil zieht sich als szenografisches Element durch die neue Dauerausstellung, die am gestrigen Mittwoch feierlich im Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim eröffnet worden ist (ein ausführlicher Bericht folgt). Die titelgebenden „Jüdischen Beziehungsgeschichten“ werden anhand einer materiellen Metapher erzählt - lange, farbenfrohe Bänder reichen vom Erdgeschoss bis in die Hauptabteilung im zweiten Stock.