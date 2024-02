Vollsperrung im Steigle

Aufgrund von Bauarbeiten wird im Bereich Steigle 3 in Laupheim die Straße für den allgemeinen Verkehr am Samstag, 24. Februar, von 7 bis 14 Uhr voll gesperrt. Die Fußgänger können an der Baustelle vorbeilaufen. Dies teilt die Laupheimer Stadtverwaltung mit.