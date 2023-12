Volles Haus beim Nikolausturnen der TSV Laupheim

Wieder ein besonderer Anziehungspunkt war das Nikolausturnen der Turnabteilung des TSV Laupheim gewesen. Die Rottumhalle war gut gefüllt mit Eltern, Großeltern und Geschwistern der mitwirkenden Kindern und Jugendlichen. Dies teilt der TSV mit.

Bei der Veranstaltung bot sich ein bunter Querschnitt durch die TSV-Turnabteilung. Ob Geräte- oder Bubenturnen, rhythmische Sportgymnastik, tollkühne Vorführungen der „24-h-Trickster“ oder das Vorschul- und Eltern-Kind-Turnen: Die Darbietungen begeisterten die Zuschauer gleichermaßen.

Nach einem gemeinsamen Aufwärmen gab es ein kuzweiliges Programm. Schon die Kleinsten der Laupheimer Turnabteilung, die ein- bis sechsjährigen „Krabbelkäfer“, „Flohhüpfer“,, „Turnmäuse“, „Hüpffrösche“ und „Frechdachse“ beim TSV in den Bereichen rhytmische „Turntiger“ und „Sportbären“ machten ihre Sache gut. Sie tanzten zu denb Liedern „Ich bin ein kleiner Schneemann“ und „Schneeflocken hüpfen“.

Groß ist auch das Angebot im Bereich der Sportgymnastik. Vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter wird beim TSV geturnt. Die verschiedenen Gruppen zeigten Tänze mit Seilen, Bändern und Keulen. Sie bewiesen dabei hohes Koordinationsvermögen und Balance.

Die Geräteturnerinnen begeisterten am Boden, der Airtreckmatte, am Sprung und zeigten Elemente aus ihren Wettkampfprogrammen. Die Bubenturner zeigten unter anderem mit gekonnten Sprüngen über den Kasten, was sie in den Übungsstunden gelernt haben. Spektakulär war der Auftritt der „24-h-Trickster“: Mit schwindelerregenden Überschlägen und Saltos flogen sie durch die Luft und zeigten ihr Kampftechniken.

Natürlich durfte an diesem Nachmittag auch der Namensgeber der Veranstaltung, Sankt Nikolaus, und sein Begleiter nicht fehlen. Sie mischten sich unter die Besucher und Turnerinnen und Turner. Am Ende der Veranstaltung bekamen die Kinder den traditionellen Hefenikolaus überreicht. Es sei wieder ein tolles Nikolausturnen gewesen und die Kinder würden sich schon aufs nächste Jahr freuen, heißt es in der Pressemitteilung.