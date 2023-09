Volles Haus beim Nigerianischen Kochabend

Die Stadtverwaltung und der Verein „Über den Tellerrand“ haben am Donnerstag, 21. September, in der VHS-Küche einen nigerianischen Kochabend veranstaltet. Die 17 Teilnehmer waren dabei vollends zufrieden.

Die westafrikanische Küche fand großen Anklang bei den Teilnehmern, die die Gelegenheit hatten, traditionelle nigerianische Gerichte zuzubereiten und zu probieren. Unter der fachkundigen Anleitung von Eniye Edosomwan wurden Akara, frittierte Bohnenbällchen und als Nachtisch das Krapfen-ähnliche Puff Puff zubereitet und verspeist. Die Bedeutung solcher interkulturellen Aktivitäten, die das Verständnis und die Integration in der Gemeinschaft fördern, wurde beim gemeinsamen Essen auch diskutiert.

Der nächste Kochabend wird am 23. November um 17.30 Uhr im Begegnungscafé stattfinden. Wer Interesse hat, seine Landesküche, auch gerne die deutsche Küche, in einem lockeren Umfeld vorzustellen, kann sich bei Filiz Cakir von der Stadtverwaltung telefonisch unter 07392/704 219 oder per Mail an [email protected] melden.