Laupheim

Volkssternwarte spürt „Phänomenen der Nacht“ nach

Laupheim / Lesedauer: 1 min

Abendstimmung am Planetarium Laupheim: Die Dämmerung hält einige optische Himmelsphänomene bereit. (Foto: Volkssternwarte Laupheim )

Vieles, was am nächtlichen Sternhimmel passiert, ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Andreas Payer erläutert in einem Vortrag das vermeintlich Unsichtbare.