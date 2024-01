VHS Laupheim bietet Online-Italienischkurse an

Die VHS Laupheim bietet Online-Italienischkurse aus Italien mit dem Dozenten Gianluca Li Vigni an. Die Teilnahme richtet sich an Personen, die ihre Italienischkenntnisse schnell verbessern wollen. Ab der ersten Lektion wird Italienisch gesprochen, die Teilnehmer lernen, sich in Alltagssituationen sprachlich auszudrücken, bauen den Wortschatz auf und lernen grammatikalische Grundstrukturen. Der Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation, das Lerntempo orientiert sich an den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Teilnehmer. Angeboten werden drei Kurse, die alle am Montag, 5. Februar beginnen und jeweils zehn Termine umfassen: AL4500 Italienisch für Anfänger (A1), 8.30 bis 10 Uhr, AL4501 Italienisch für Anfänger (A1), 19.40 bis 21.10 Uhr, sowie AL4504 Italienisch - Grundstufe (A1/2), 10.45 bis 11.45 Uhr.

Anmeldung und Infos bei der VHS unter Telefon 07392/150130 oder auf www.vhs-laupheim.de