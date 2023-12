VHS Laupheim bietet neues Kursprogramm für Winter/Frühling 2024

Zum neuen Jahr gehören für viele auch gute Vorsätzen. Ob man sich mehr bewegen will, eingestaubte Sprachkenntnisse auf Vordermann bringen oder etwas ganz Neues lernen will: Das Kursprogramm der Laupheimer Volkshochschule (VHS) bietet die beste Möglichkeit dazu. Das neue Kursprogramm Winter/Frühling 2024 wartet mit rund 250 Kursen auf. Im Angebot sind Möglichkeiten, um sich weiterzubilden und neue Fähigkeiten zu lernen wie beispielsweise zahlreiche Kurse und Veranstaltungen in den Bereichen Gesundheit, Fremdsprachen, Beruf, Gesellschaft, Kultur und für Kinder. Die Kurse finden in Präsenz und online statt. Aufgrund digitaler Kooperationen mit anderen Volkshochschulen der Region werden jetzt noch mehr Kurse angeboten. Das neue Programm startet am 22. Januar. Zu buchen sind die Kurse ab sofort auf der Homepage der VHS (www.vhs-laupheim.de). „Wer jetzt noch kein Geschenk zu Weihnachten hat, wird vielleicht beim neuen Kursprogramm der Volkshochschule Laupheim fündig“, sagt die VHS-Leiterin Sabine Zolper.