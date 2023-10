Aufgeregt kommt die Drittklässlerin von der Schule nach Hause und berichtet, dass ein ‚Kinderdieb‛ in Laupheim sein Unwesen treibe. Nachgefragt, woher diese Information stammt, antwortet die Achtjährige, das habe ihr eine Mitschülerin erzählt.

Doch nicht nur einige Kinder sind verunsichert, auch Eltern rund um das Wohngebiet am Bronner Berg in Laupheim sind in Aufregung. Der angebliche Versuch einer Kinderentführung auf einem Spielplatz nahe der Bronner Straße schafft ein merkwürdiges Gefühl. Seit Montagabend kursiert eine Meldung über diverse Chatgruppen in sozialen Netzwerken und Messenger-Dienste wie WhatsApp und Instagram.

Was sich zugetragen hat und was nicht, darüber ist sich selbst die Polizei noch nicht im Klaren. Auf Nachfrage von Schwäbische.de bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm Kenntnis von dem Fall zu haben. Doch es gibt Ungereimtheiten.

Das soll auf dem Spielplatz passiert sein

Demnach soll am Sonntagabend ein sechsjähriges Kind an einem Spielplatz im Bereich Kurt-Schuhmacher-Straße gespielt haben. Ein unbekannter Mann soll es plötzlich gepackt und etwa 100 Meter weggetragen haben. Danach, so die Polizei, habe sich das Kind losreißen können und sei weggerannt.

Diese Variante ist der Polizei bekannt. „Nach wie vor gibt es viele Ungereimtheiten. Zu viele Fragen sind ungeklärt“, erklärt der Sprecher in der Antwort auf die Anfrage. Zum Beispiel hielten sich zu dem fraglichen Tatzeitpunkt mehrere Erwachsene und andere Kinder auf dem Spielplatz auf. Doch keiner habe aber etwas von einem solchen Vorfall mitbekommen, so die Polizei.

Alles nur eine Einbildung oder eine Falschmeldung? Mitnichten, antwortet der Polizeisprecher. Die Polizei spricht hier grundsätzlich nicht von einer Falschmeldung. Die subjektiven Wahrnehmungen der Beteiligten könne im Einzelfall durchaus abweichen, so der Sprecher.

Warum die Polizei bisher noch nichts sagte

„Wir nehmen solche Vorfälle ernst und führen umfangreiche Ermittlungen durch. Sollte sich etwas davon bewahrheiten, werden auch zeitnah Warnungen herausgegeben.“ Auch eine enge Zusammenarbeit mit Kommunen, Schulen und Kindergärten sei in einem solchen Fall vorgesehen. Der Polizei sei bewusst, dass sich solche Themen über soziale Medien, Chats und Elterngruppen wie ein Lauffeuer verbreiten. Man wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen, daher kommentiere man solche Meldungen bewusst nicht.

Diese Tipps hat die Polizei für Eltern

Was können Eltern tun, wenn Kinder erzählen, von einem Fremden angesprochen worden zu sein? „Loben Sie ihr Kind dafür, dass es sich ihnen anvertraut hat“, so der Sprecher. Statt Gerüchte zu streuen – und damit eine Hysterie in der Nachbarschaft auszulösen – wenden Sie sich an die Polizei. Über den Notruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Ansprache von Fremden Tipps für Eltern, wie sich Kinder auf dem Schulweg verhalten können Man kann Kinder auch auf solche Situationen vorbereiten. Halten Sie Ihr Kind zur Pünktlichkeit an!

Treffen Sie Absprachen!

Halten Sie ebenfalls getroffene Absprachen ein, denn ein Kind lernt von seinem Vorbild.

Wenn Sie das Haus verlassen und die Kinder alleine bleiben: Erklären Sie Ihrem Kind, wohin Sie gehen und wann Sie zurückkehren. Ihr Kind muss wissen, wo es Sie erreichen kann.

Schicken Sie Ihr Kind – wenn möglich – in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Der Zusammenhalt der Gruppe wirkt abschreckend auf potenzielle Täter und stärkt das Selbstbewusstsein Ihrer Kinder.

Auch sogenannte „Rettungsinseln“ auf dem Schulweg können helfen. Vereinbaren Sie diese mit ihrem Kind. Das können zum Beispiel ein Geschäft, eine Arztpraxis oder ein Mehrfamilienhaus, wo es klingeln und von dem Vorfall erzählen kann, sein. Die Erfahrung der Polizei hat gezeigt, dass Täter ganz schnell ihr Vorhaben aufgeben, wenn Sie bemerken, dass ein Kind zum Beispiel durch Klingeln an einem Haus um Hilfe bittet.

Wichtig ist in jedem Fall, die Sorgen und Ängste der Kinder ernst zu nehmen und mit ihnen darüber zu sprechen. Zeigen Sie ihrem Kind Möglichkeiten auf und bestärken Sie es, sich in unsicheren Situationen Hilfe zu suchen.