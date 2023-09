Verleihung des Oberschwäbischen Kunstpreises in der Villa Rot

Die Verleihung des Oberschwäbischen Kunstpreises 2023 an drei ausgewiesene Künstlerpersönlichkeiten des Landes ist ein Höhepunkt im diesjährigen Museumsherbst der Villa Rot. Ausgezeichnet in Anerkennung ihres Gesamtwerks werden am 21. September die Malerin Isa Dahl sowie die Bildhauer Jürgen Knubben und Willi Siber. Bis einschließlich Sonntag, 24. September, können dort auch ausgewählte Werke der drei Preisträger besichtigt werden.

Während die abstrakten Leinwandbilder der Malerin Isa Dahl durch große, raumgreifende Gesten faszinieren — ein Erbe, das sie als ehemalige Meisterschülerin von Dieter Krieg an der Düsseldorfer Akademie mitbringt –, zeigt der Bildhauer Jürgen Knubben mit seinen Skulpturen aus Stahl, dass dieses industriell gefertigte Material überraschend leicht und spielerisch wirken kann. Willi Siber indes, dem Materialfetischisten unter den Genannten, dienen glänzende Stoffe wie Lacke und Epoxidharz zur Veredlung seiner Tafelobjekte. So individuell alle drei künstlerischen Positionen auch sind, haben sie doch in ihrer Beschäftigung mit dreidimensionalen Massen und bewegten Formen etwas Gemeinsames. In ihren Werken dürfen Farbe und Form den Raum machtvoll in Besitz nehmen.

Isa Dahl, Jürgen Knubben, Willi Siber: Ihre herausragenden Verdienste um die Bildende Kunst weit über die Grenzen Oberschwabens hinaus werden durch diesen Preis, der jährlich vom Zweckverband der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke verliehen wird, für die breite Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Die Villa Rot hat Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.