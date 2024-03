Verkehrsdienst Laupheim hat einen neuen Leiter

Joachim Chazkjewitsch ist neuer Leiter des Verkehrsdienstes Laupheim. Während einer Feierstunde setzte Polizeipräsident Bernhard Weber am 29. Februar den 55-jährigen Polizeihauptkommissar offiziell in sein Amt ein. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ulm hervor.

Weber bescheinigte Chazkjewitsch aufgrund seiner bisherigen Einsatzfelder die besten Voraussetzungen für sein neues Amt. Besonders dem Themenfeld „Drogen im Straßenverkehr“ hätte sich der Polizeihauptkommissar schon bisher im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm angenommen, so die Mitteilung.

Seinen Dank sprach Polizeipräsident Weber auch Polizeihauptkommissar Rudolf Forster aus, der den Verkehrsdienst Laupheim übergangsweise für ein halbes Jahr geleitet hatte.

Chazkjewitsch war schon vielseitig im Einsatz

Chazkjewitsch trat im September 1989 in den Dienst der Polizei des Landes Baden-Württemberg ein. Nach der Ausbildung verrichtete er ab 1993 zunächst seinen Dienst in einem Polizeirevier in der Stuttgart, bevor er im Jahr 2000 zum Polizeirevier Biberach versetzt wurde. Dort gehörte Chazkjewitsch dem Streifendienst an.

Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei wurde er im Jahr 2011 mit der Leitung einer Dienstgruppe beim Polizeirevier Riedlingen beauftragt. 2022 leitete er den dortigen Bezirksdienst. Ein Jahr später wurde er zum Leiter des Polizeipostens Bad Schussenried bestellt.

Der Verkehrsdienst Laupheim ist der Verkehrspolizeiinspektion Heidenheim nachgeordnet. 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen dort rund um die Uhr die Landkreise Alb-Donau und Biberach. Zu den Aufgabengebiete zählen die Aufnahme vor allem schwerster Verkehrsunfälle sowie die Verkehrsüberwachung.