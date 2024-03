Verkaufsoffener Sonntag lockt „eine irre Frequenz“ an Besuchern

In der Innenstadt herrscht reges Treiben und viele gut gelaunte Menschen strömen durch Laupheims Straßen. Das Wetter zeigt sich von seiner guten Seite. Wer etwas zum Essen möchte, muss sich ein wenig gedulden und die Sitzplätze im Freien sind meist belegt. Fröhlich sind auch die Fachhändler, die sich auf die Besucher freuen.

Mittelstraße wird zum Vorgarten der Geschäfte

Brigitte Weiss aus Dietenbronn ist regelmäßig beim „Frühlingserwachen“: „Beim Bummeln durch die Stadt trifft man viele Leute.“ Mit ihrem Mann schlendert sie an den Gartenmöbeln vorbei, die Gartenkultur Igel in der Mittelstraße aufgebaut hat.

Markus Dodel hat, wie seine Kollegen, eine bunte Auswahl an Frühlingsblumen mitgebracht. Er freut sich, dass viele Menschen unterwegs sind. (Foto: Elisabeth Koprivc )

Hier gibt es außerdem viele Frühlingsblumen und passende Dekoration zu kaufen. Die Firmen Dodel Floristik & Gärtnerei, Bode’s Botanika und Gärtnerei Ehmele machen mit ihren Duftboten die Mittelstraße zum Vorgarten der Geschäfte. Markus Dodel berichtet nicht nur als Aussteller, sondern auch als Mitglied im Organisationsteam erfreut: „Die Veranstaltung läuft super! Es sind viele Leute unterwegs und die Essensstände sind gut belegt.“ Dodel sieht den verkaufsoffenen Sonntag als guten Start, um die Stadt zu Beginn des Jahres wieder aufleben zu lassen.

„Treffpunkt“-Vorsitzender: „Frequenz ist absolut irre!“

Dieser Meinung schließt sich Harry Remane, Vorsitzender der Werbegemeinschaft „Treffpunkt Laupheim“, an: „Es ist schön, dass die Leute zwanglos durch die Stadt bummeln können. Alles ist bunt und die Menschen ziehen sich im Frühling farbenfroh an - so wie ich.“ In der Mittelstraße und in seinem Laden sei durchgehend viel los. „Die Frequenz ist absolut irre!“

Heli Becker, Leiterin von H2, schwärmt ebenso: „Wir haben viel Besuch und es wird sowohl gekauft als auch gebummelt.“ Sehr zufrieden ist auch Isolde Toan von Mezzo Kinderboutique. Begeistert erzählt sie: „Endlich ist wieder was los und die Leute sind gut drauf!“ Sie findet es gut, dass die Präsentation der Fahrzeuge und der Blumen getrennt wurde.

Händler berichten von zurückhaltendem Kaufverhalten

Aga Peric von Mittendrin sieht zwar auch, dass die Frequenz da sei, aber das Kaufverhalten der Kunden wäre zurückhaltender. Sie beobachte, dass viele Menschen neu in der Stadt seien. Eine Kaufzurückhaltung sieht auch Pius Ehmele von der gleichnamigen Gärtnerei. „Vielen Leute gefällt es hier, aber gegenüber dem letzten Jahr läuft es nicht so gut.“

Als „absolut irre“ beschreibt Harry Remane die Frequenz in der Mittelstraße. Gut, dass die Fahrzeuge in den Oberen Marktplatz verlegt wurden. (Foto: Elisabeth Koprivc )

Gute Stimmung herrscht auf jeden Fall unter den Besuchern. Sie genießen in der Frühlingslaune ihr Getränk und unterhalten sich mit Freunden oder Bekannten. Kinder freuen sich auf ein Eis oder dürfen sich in der Kinderbetreuung vom Kinderschutzbund schminken lassen oder Osterbasteleien machen.

Besucher informieren sich rund ums Thema „Fahrrad“

Noah Mayer aus Hüttisheim hat im Radio vom verkaufsoffenen Sonntag in Laupheim erfahren und möchte einfach mal durchlaufen.

Ein Highlight sind auf jeden Fall Fahrräder. Fahrrad-Rommel hat einen Show-Truck mit 20 E-Bikes organisiert, die laut Inhaber gut ankämen. Das kann auch Thomas Rommel bestätigen und ergänzt: „Das Pinion-E-Bike ist eine Weltneuheit und hat keine Verschleißteile mehr. Es ist fast immer ausgeliehen.“ In der Fahrradbar steht Verena Braunger auch absolut zufrieden in ihrem Geschäft: „Das Interesse ist da und der Obere Marktplatz ist gut belebt.“ Der Pumptrack vor dem Rathaus ist ständig gut besucht. Klein und Groß toben sich hier aus.

Auf dem von der Fahrradbar aufgebauten Pumptrack hatten vor allem actionliebende Besucher ihre Freude. (Foto: Elisabeth Koprivc )

Gutes Wetter: Händler präsentieren Autos „oben ohne“

Großes Interesse herrscht auch bei den Fahrzeugen der Autohäuser Benz, Humm und Munding sowie bei den Caravans des Autohauses Rogg. Die Autos zeigen sich „oben ohne“, mit E-Antrieb oder auch mit Blümchen dekoriert. Uwe Humm vom gleichnamigen Autohaus ist vom Standort am Oberen Marktplatz begeistert: „Die Veranstaltung ist größer als sonst. Es ist viel, viel los und das Wetter macht auch mit.“

Und genau deshalb ist Zenon Witczak aus Schwendi gekommen: „Heute sind meine Enkel nicht da und deswegen bin ich nach Laupheim gekommen, weil hier was los ist.“