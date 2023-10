Uwe von Seltmann spricht vom jüdischen Leben in Deutschland

Uwe von Seltmann liest am Dienstag, 14. November, von 19 bis 21 Uhr in der VHS am Stadtbahnhof, aus seinen Büchern „Es brennt!“ und „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland: Wir sind da!“. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

Uwe von Seltmann ist freier Publizist, Dokumentarfilmer und Rechercheur. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich sowohl mit der jüdischen Geschichte und Kultur als auch mit den familiären, gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen der NS-Zeit auf die Gegenwart. Im Herbst 2018 wurde „Es brennt!“ veröffentlicht. Die erste deutschsprachige Biografie des jiddischen Dichters Mordechai Gebirtig (1877‐1942) wurde international als „Pionierarbeit gegen das Vergessen“ und „monumentale Biografie“ gewürdigt. 2021 erschien „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland: Wir sind da!“, das die große Vielfältigkeit des gegenwärtigen jüdischen Lebens und die reichhaltige Geschichte des deutschen Judentums von den Anfängen im Mittelalter über den langen Kampf um Gleichberechtigung und den schwierigen Neuanfang nach der Schoah bis heute erzählt. Uwe von Seltmann stellt an dem Abend nicht nur diese Bücher vor, sondern auch das erste große Chava Rosenfarb-Lesebuch ‐ ein beeindruckendes Zeugnis jüdischer Kultur.

Anmeldung und Infos zu Veranstaltung gibt es bei der VHS Laupheim unter Telefon 07392/150130 und unter