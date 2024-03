Unfall mit gefährlicher Ladung

Ein Zusammenstoß von zwei Autos am Samstag in Laupheim ist glimpflich ausgegangen.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 11.15 Uhr eine Dacia-Fahrerin in der König-Wilhelm-Straße unterwegs. Die 78-Jährige bog an der Kreuzung zur Ulmer Straße ab. Dabei achtete sie nicht auf die Vorfahrt einer 19-Jährigen. Die war mit einem VW in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Wegen einer roten Ampel musste die 19-Jährige ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen. Darauf hatte die Seniorin nicht geachtet und fuhr mit ihrem Dacia in das Heck des VW. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass in dem Dacia auf der Rücksitzbank mehrere Gasflaschen ungesichert lagen. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 500 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wegen der gefährlichen und ungesicherten Ladung wird die Seniorin angezeigt. Ihr Fehlverhalten bezüglich der unterlassenen Ladungssicherung sah sie ein, jedoch nicht die Schuld wegen des Unfalls.

Die Polizei warnt: Nicht oder schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich. Der sichere Transport sollte daher immer selbstverständlich sein. Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen oder herabfallen kann. Denn sonst kann Ladung schnell zum gefährlichen Geschoss oder Hindernis werden.