Das winterliche Wetter mit heftigen Schneefällen hat im Süden Deutschlands für mächtig Chaos gesorgt. Auch in Laupheim und Schwendi waren die Feuerwehren teilweise im Dauereinsatz. Während die Laupheimer Wehr neunmal ausrückte, zählt die Freiwillige Feuerwehr Schwendi 16 Einsätze.

Den ersten Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Laupheim am Freitagabend. Auf der Bundesstraße 30 zwischen Laupheim Süd und Biberach Nord war ein Auto auf der rutschigen Fahrbahn ins Schlingern geraten und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Nach Angaben von Einsatzleiter Florian Alt landeten beide Fahrzeuge daraufhin im Straßengraben. Die Feuerwehr habe daraufhin den Verkehr gesichert. Verletzt worden sei bei dem Unfall laut Alt niemand.

Keine Zeit zum Essen

Ab Samstagmorgen sei die Wehr dann praktisch dauerhaft bis zum Abend im Einsatz gewesen. Selbst zum Essen sei er praktisch nicht gekommen, berichtet Florian Alt. Die Bäume mussten nach dem anhaltenden Schneefall teils eine große Schneelast schultern. Etliche Bäume zerbrachen daran, einige fielen auf Straßen und blockierten den Verkehr. Vor allem auf der B 30 sei die Feuerwehr Laupheim immer wieder im Einsatz gewesen, um Äste und Bäume von der Fahrbahn zu räumen, so Alt.

Zudem kam es auf der Straße zwischen Laupheim und Baustetten zu einem größeren Einsatz, bei dem mithilfe der Drehleiter Schnee von den Bäumen geschüttelt wurde, um so die Straße wieder verkehrssicher zu machen. „Wir hätten sie sonst sperren müssen“, erläutert Alt den Einsatz.

15 Unwettereinsätze in 24 Stunden

Für die Freiwillige Feuerwehr Schwendi begann der Einsatz-Marathon am Freitag um 17 Uhr. Zunächst war es nur ein umgestürzter Baum, der die Straße nach Dietenbronn unpassierbar machte. Zwei Personenwagen, die dort unterwegs waren, konnten bei schneebedeckter Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in den Baum. Verletzt wurde dabei niemand. Von der Schwendier Feuerwehr wurde die Straße daraufhin vorübergehend gesperrt. „Wir haben uns dazu entschlossen, weil viel Bewegung in dem Waldstück war“, sagt Feuerwehr-Kommandant Christoph Seifried.

Kaum waren die Einsatzkräfte der Schwendier Feuerwehr wieder im Gerätehaus angekommen, wurden sie zur nächsten Hilfeleistung gerufen. Wieder war es ein gebrochener Baum, der auf einer Straße zum Liegen kam. Ähnlich ging es in den folgenden Stunden weiter. „Wir hatten fast rund um die Uhr zu tun, das Ganze war sehr zeitintensiv“, bilanziert Seifried.

Brandmeldeanlage ausgelöst

Teilweise mussten die Feuerwehrkräfte auch den Schnee von tiefhängenden Bäumen schütteln, die sich durch die Schneelast wie ein Parabeldach über die Fahrbahn geneigt hatten. Insgesamt 15 Mal rückte die Wehr zu Unwettereinsätzen aus, nur unterbrochen durch eine knapp dreistündige Pause zwischen zwei und fünf Uhr morgens am Samstag.

Zu einem zusätzlichen Einsatz kam es dann am Samstag gegen 19 Uhr. Die Brandmeldeanlage in der Flüchtlingsunterkunft in Dietenbronn war durch ein angebranntes Essens ausgelöst worden. Passiert war zum Glück nichts. Die ausgerückten Feuerwehren aus Schwendi, Schönebürg, Bußmannshausen und Laupheim konnten nach Sichtung der Lage wieder abziehen. Die Nacht auf Sonntag sei dann ruhig verlaufen, berichtet Florian Alt.