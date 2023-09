Umfrage zur Weiterentwicklung der Innenstadt startet

(sz) — Die Projektgruppe „Zukunft rund um das Hubramobil: Menschen, Vielfalt, Leben, Innenstadt“ hat den ersten Schritt für eine nachhaltige und lebenswerte Innenstadt in Laupheim gemacht. Sie wertet nun aus, was es gebracht hat, die Mittelstraße an Samstagen für Autos zu sperren.

Die Projektgruppe hat gemeinsam mit der imakomm–Akademie Umfragen entwickelt, um die Meinung, Reaktionen und Ideen der Laupheimer Bürgerschaft zur Innenstadt zu erfassen und in den Zukunftsprozess zu integrieren. Diese Umfragen richten sich zum einen an Gewerbetreibende der Innenstadt, die direkt angeschrieben und zur Teilnahme aufgefordert werden. Zum anderen gibt es eine allgemeine Umfrage, die sich an alle Bürgerinnen und Bürger und auch Besucher der Innenstadt Laupheim wendet.

Im September wird zu den bisherigen Eindrücken zur ersten Testphase befragt. In dieser war die Mittelstraße bis zur Moritz–Henle–Straße von 7 bis 16 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Von Oktober bis Ende Dezember wird in der zweiten Testphase die Mittelstraße zwischen 7 und 14 Uhr bis zum Schwanengässle gesperrt sein. Im November wird dann eine erneute Umfrage zur Testphase zwei mit denselben Fragen stattfinden.

Die Online–Umfrage ist unter dem Link https://tinyurl.com/3f3eb7bb erreichbar. Die Teilnahme an der Umfrage ist bis zum 30. September 2023 möglich. Ergänzt wird diese Online–Umfrage durch direkte Befragungen, die von der imakomm–Akademie zwischen dem 21. und 23. September in der Innenstadt durchgeführt werden. Dabei wird versucht, bisher unterrepräsentierte Gruppen aus der Bürgerschaft gezielt anzusprechen, um das Gesamtbild der Umfrage dem Bevölkerungsquerschnitt Laupheims anzupassen.

Auch die Meinung von Bürgerinnen und Bürgern ohne digitalen Zugang ist wichtig. Darum wird auch diesem Personenkreis die Teilnahme ermöglicht. In der Mittelstraße 1 werden Laptops bereitgestellt und Helfer eingesetzt, die bei technischen Unklarheiten unterstützen. Das Angebot steht ab dem 8. September donnerstags von 10 bis 13 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung.