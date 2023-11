Uhlmann-Cup bringt Fechtelite nach Laupheim

Am ersten Dezemberwochenende treten wieder die besten Junioren-Fechterinnen der Welt in der Rottumhalle in Laupheim gegeneinander an: Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, trägt die Fechtabteilung des TSV Laupheim den Uhlmann-Cup aus. Bei dem Juniorinnen-Weltcup messen sich Fechterinnen unter 20 Jahren aus aller Welt mit dem Degen.

Bereits zum 53. Mal triftt sich die junge Fechtelite beim Uhlmann-Cup. Dieser führt junge Talente aus allen Regionen der Welt zusammen. Dabei hoffen die Veranstalter auf eine rege Teilnahme. „Wir rechnen damit, dass es wieder um die 200 Teilnehmerinnen wie im vergangenen Jahr werden“, sagt Gabriele Brömel-Zubel, Leiterin der Fechtabteilung.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Gabriele Brömel-Zubel erklärt im Interview, wie sich der Uhlmann-Cup im Fechten in Laupheim entwickelt hat. Gabriele Brömel-Zubel erklärt im Interview, wie sich der Uhlmann-Cup im Fechten in Laupheim entwickelt hat.

Noch seien die Anmeldezahlen verhalten, aber in der Regel melden sich die Teilnehmerinnen vermehrt vor dem Ende der Anmeldefrist, sagt Brömel-Zubel. Bis Mitte November hatten sich bereits Fechterinnen aus 21 Nationen für das Turnier registriert. Zum ersten Mal dabei ist auch eine Teilnehmerin aus Angola.

Neben Einzelkämpferinnen werden auch Teams in Mannschaftsstärke antreten. So nehmen die Briten und Franzosen mit zwölf Fechterinnen in voller Mannschaftsstärke am Wettkampf teil.

Lokale Talente in der Altersklasse gibt es aktuell keine. „Vanessa Heinz ist für die Juniorinnen inzwischen zu alt, sie fechtet bei den Aktiven. Und der restliche Nachwuchs ist noch zu jung“, sagt Brömel-Zubel. Dennoch gebe es Hochkaräter des Sports zu bestaunen.

Die Zweite der Weltrangliste tritt an

So wird die Zweite der Weltrangliste, Alicja Klasik aus Polen, auf dem Turnier ihr Können unter Beweis stellen. Sie zählt zu den Favoritinnen auf den Turniersieg. Neben ihr seien die vorderen 20 der Weltrangliste immer zu beachten, aber natürlich könne es auch eine Überraschungssiegerin geben, die von weiter hinten durchmarschiert, sagt Brömel-Zubel.

Für den Mannschaftswettbewerb schätzt sie, dass die alten Fechtnationen Großbritannien, Frankreich und Italien vorne mit dabei sein werden. Die sonst ebenfalls starken Russinnen und Belarussinnen dürften laut Entscheidungen des internationalen Fechterbundes und des IOCs wieder antreten, allerdings nur, wenn die Athletinnen keiner Armeesportgruppe angehören. Daher rechnet Brömel-Zubel nicht damit, dass sich Fechterinnen aus diesen Nationen für das Turnier anmelden werden.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Unsere Reporterin Anna Berger wagt den Selbstversuch bei einer Schnupperstunde Fechten in Laupheim. Unsere Reporterin Anna Berger wagt den Selbstversuch bei einer Schnupperstunde Fechten in Laupheim.

Eröffnet wird das Fechtturnier am Samstagmorgen mit den Einzelentscheidungen. Am späten Nachmittag findet dann das Finale statt. Am Sonntag messen sich die Nationen im Mannschaftswettbewerb. Auch ein Showact wird in diesem Jahr wieder am Start sein: Die Showtanzgruppe Äpfingen wird die Zuschauer in den Kampfpausen während des Finales unterhalten.

Empfohlene Artikel Training mit dem Bundestrainer Mit Video: Reporterin testet Fechten in Laupheim q Laupheim

Zu gewinnen gibt es für die Fechterinnen Geldpreise der VR-Bank Laupheim-Illertal, Pokale der Kreissparkasse Laupheim sowie Sachpreise von Uhlmann Fechtsport. Gabriele Brömel-Zubel hofft auf einen fairen und spannenden Wettkampf zwischen den Athletinnen ohne Verletzte.