Funkenfeuer in Birkenhard am Oggelshauser Weg. Zum gemeinsamen Fackelzug zum Funken sind alle recht herzlich eingeladen mitzumachen. Treffpunkt: So, 18.02. um 18.30 Uhr die Bushaltestelle an der Aßmannshardter Straße – Einmündung Oggelshauser Weg. Wer möchte, darf selbstverständlich eine eigene Fackel mitbringen. Gerne können die Kinder auch mit Laternen den Fackelzug begleiten. Infos auch unter www.brauchtumsfreunde-birkenhard.de.