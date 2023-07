U17 des FV Olympia steigt auf

Die B–Jugend (U17) des FV Olympia Laupheim hat die Meisterschaft gewonnen und steigt in die 3. Liga auf.

Vom ersten Spieltag an führte die Mannschaft von Uwe Eiferle die Tabelle der Landesstaffel Süd an. Am Saisonende hatten die B–Jugendlichen 90 Tore geschossen, bei nur 25 Gegentreffern. In der Torjägerliste dieser Liga stellt der FV Olympia mit Mats Engelhart mit 21 Toren und Fabian Eiferle mit 18 Toren die beiden erfolgreichsten Torschützen. Mit 57 Punkten lag die Mannschaft am Ende sieben Punkte vor dem Tabellenzweiten FV Ravensburg und wurde so souverän Meister.

In dieser erfolgreichen Saison erreichten die jungen Olympianer auch noch das Halbfinale im WFV–Pokal, wo sie allerdings den Stuttgarter Kickers unterlagen. Diese Meisterschaft bedeutet den direkten Aufstieg in die Verbandsstaffel, was im Profifußball der 3. Liga entspricht.